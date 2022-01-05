Електрична силова установка у вигляді тунельних вентиляторів захована від очей, але, судячи з зображень, можна припустити, що двигунів чотири, вони зафіксовані і не можуть змінювати напрям тяги. Жодних інших пропелерів у конструкції не помітно – ні маршових двигунів, ні резервних.
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Особливості мультикоптера Volar
У кабіні вистачить місця на чотирьох пасажирів, якщо апарат колись буде побудований в повну величину, а сам Volar стане значно більшим за автомобіль, шириною близько 3,2 метра. Bellwether планує продавати його приватним клієнтам для польотів усередині міст.
Мультикоптер Volar / Фото Bellwether Industries
Відсутність виразних технічних подробиць і фантастичний дизайн наводять на думку, що Volar може виявитися черговою фантазією конструкторів, яка на практиці перетвориться просто на великий квадрокоптер з кабіною.
Мультикоптер Volar: дивіться відео онлайн