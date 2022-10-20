Одна з "цеглинок всесвіту" виявилася не такою простою, як здавалося – фізики виявили аномалію

Протон нарівні з нейтроном і електроном належить до стабільних частинок, з яких складається звичайна речовина у нашому Всесвіті. Донедавна вважалося, що наука сформувала стійке розуміння структури протона. Однак він виявився не таким простим.

Нові експерименти показали, що в характеристиках цієї елементарної частинки є незрозуміла наукою аномалія, що ставить під сумнів надійність фундаменту світобудови в нашому розумінні.

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Що ми знаємо

Сучасна теорія свідчить, що протон складається з таких субатомних частинок, як кварки і глюони. Шляхом сильної взаємодії зв'язка кварків являє собою настільки міцну структуру, що зруйнувати її можна тільки за допомогою дуже і дуже високих енергій.

До порівняно недавнього часу теорія й експерименти показували, що крива електрон-фотонного впливу на протони безперервно-гладка. У міру підвищення енергії пучка протон поляризується (набуває заряду) і після певної потужності розпадається на кварки.

У серії експериментів на прискорювачі CEBAF у Національній прискорювальній лабораторії Джефферсона (JLab) з'ясувалося, що на певному етапі на графіку виникає сплеск, наче протон починає чинити опір впливу. Після подальшого нарощування потужності опромінення протона графік знову приходить у норму, і поляризація протона продовжує наростати. Але чим зумовлена виявлена аномалія вчені не можуть пояснити.

Нові властивості протона

Є підозра, що сильні взаємодії в протоні, носіями яких вважається безмасова частинка глюон, мають певні властивості, про які земна наука поки що не підозрює. Відкриття цих властивостей видається надзвичайно важливим для розуміння абсолютно всіх процесів, що відбуваються в нашому Всесвіті.

Ці знання є важливими для людства, оскільки вони описують базові характеристики фундаментального елемента не знати про які може бути недалекоглядно і навіть небезпечно.

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Є щось, чого ми явно не знаємо на цей час. Протон – це єдиний складовий будівельний блок у природі, який є стабільним. Отже, якщо ми пропускаємо там щось фундаментальне, це має наслідки для всієї фізики,

– підтвердив Нікос Спарверіс, доцент кафедри фізики Університету Темпл.

Фізики зазначають, що наступним кроком буде подальше з'ясування деталей цієї аномалії та проведення прецизійних зондів для перевірки інших точок відхилення та надання більш детальної інформації про джерело аномалії.