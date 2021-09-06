Проспали: баг на деяких Android-смартфонах раптово вимкнув будильники

Користувачі смартфонів на Android зіткнулися з дивним багом. Торкнувся він додатку Годинник від Google.

Численні скарги з'явились на форумі Reddit та деяких інших. Одні повідомляли про те, що їхні будильники взагалі не спрацювали, у інших же ввімкнулась лише коротка вібрація. А в кількох користувачів взагалі стерлися всі встановлені будильники.

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Що сталось

Користувачі наразі знайшли дві причини.

В одному випадку проблему пов'язують з режимом "Не турбувати". Якщо він вимкнений, будильники спрацьовують. Однак коли повністю заглушити всі звуки, будильник теж не подає сигнал, хоча зазвичай все навпаки.

Якщо він вимкнений, будильники спрацьовують. Однак коли повністю заглушити всі звуки, будильник теж не подає сигнал, хоча зазвичай все навпаки. В іншому звинувачують інтеграцію зі Spotify. Річ у тім, що музику з цього додатку можна налаштувати як сигнал будильника. Якщо замінити встановлений трек на будь-який інший, будильник знову працює нормально.

Разом з тим джерело пише, що ці рішення спрацьовують не у всіх. Це означає, що проблема глибша, і торкається всього додатку, проявляюсь різним чином у різних користувачів. Хай там як, компанія вже шукає причини виникнення багу і шляхи його виправлення. Ось, що вона відповіла "жертвам" багу:



Що відповіли у Google / Скриншот AndroidPolice

Нам шкода, що ви зіткнулися з цією проблемою, і дякуємо вам за повідомлення про це. Ми знайшли виправлення і скоро його запустимо,

– написав офіційний обліковий запис Google на Reddit.

Компанія також порекомендувала поки що встановити одну зі стандартних мелодій для будильника, а не сторонню власну чи зі Spotify. Про випадки відключення будильника у режимі "Не турбувати" наразі уточнень немає.

Як багато користувачів зіткнулися з цією проблемою, невідомо. Журналіст AndroidPolice Уілл Саттельберг пише, що не зміг відтворити баг на жодному зі своїх смартфонів – ні на Android 11, ні на Android 12.