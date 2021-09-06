Численні скарги з'явились на форумі Reddit та деяких інших. Одні повідомляли про те, що їхні будильники взагалі не спрацювали, у інших же ввімкнулась лише коротка вібрація. А в кількох користувачів взагалі стерлися всі встановлені будильники.
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Що сталось
Користувачі наразі знайшли дві причини.
- В одному випадку проблему пов'язують з режимом "Не турбувати". Якщо він вимкнений, будильники спрацьовують. Однак коли повністю заглушити всі звуки, будильник теж не подає сигнал, хоча зазвичай все навпаки.
- В іншому звинувачують інтеграцію зі Spotify. Річ у тім, що музику з цього додатку можна налаштувати як сигнал будильника. Якщо замінити встановлений трек на будь-який інший, будильник знову працює нормально.
Разом з тим джерело пише, що ці рішення спрацьовують не у всіх. Це означає, що проблема глибша, і торкається всього додатку, проявляюсь різним чином у різних користувачів. Хай там як, компанія вже шукає причини виникнення багу і шляхи його виправлення. Ось, що вона відповіла "жертвам" багу:
Що відповіли у Google / Скриншот AndroidPolice
Нам шкода, що ви зіткнулися з цією проблемою, і дякуємо вам за повідомлення про це. Ми знайшли виправлення і скоро його запустимо,
– написав офіційний обліковий запис Google на Reddit.
Компанія також порекомендувала поки що встановити одну зі стандартних мелодій для будильника, а не сторонню власну чи зі Spotify. Про випадки відключення будильника у режимі "Не турбувати" наразі уточнень немає.
Як багато користувачів зіткнулися з цією проблемою, невідомо. Журналіст AndroidPolice Уілл Саттельберг пише, що не зміг відтворити баг на жодному зі своїх смартфонів – ні на Android 11, ні на Android 12.