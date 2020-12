Компанія Samsung почала поширення стабільної прошивки One UI 3.0 на базі Android 11 для смартфонів Galaxy Note 10 і 10+. Раніше сімейство Galaxy Note 10 було включено в розширену програму бета-тестування.

Прошивка з кодовою назвою "N97xFXXU6ETLL" включає в себе One UI 3.0, з новим дизайном системних елементів, розширеними налаштуваннями режиму "Always On Display", оптимізацією продуктивності і програмними поліпшеннями автономної роботи. Про це розповів портал 9to5google.

Що відомо

Повідомляється, що компанія приділила велику увагу дизайну. Він став зручнішим. Були розширені відстані між елементами, деякі значки перемалювали. Розташування годинника на екрані блокування було зміщено на середину. Оновили й режим DeX, клавіатуру, екран дзвінків і стандартні програми.

Прошивка також включає в себе патч безпеки. Поки неясно, коли вона буде доступна в нашому регіоні. Журналісти порталу 9to5Google припускають, що переклад інтерфейсу на різні мови займе кілька тижнів. Так що прошивка, цілком можливо, з'явиться у користувачів Galaxy Note 10 і 10+ з інших регіонів протягом січня 2021 року.

Перевірити наявність оновлення ви можете в Налаштуваннях, в розділі "Оновлення ПЗ".