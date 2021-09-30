Прощавай, Свинка Пепа: у Китаї заборонили дитячі мультфільми з "нездоровим змістом"

Національне управління з контролю у сфері радіо і телебачення видало ряд заборон, що стосуються дитячих мультфільмів та шоу. Як повідомляють ЗМІ, причиною тому стали скарги батьків на "неналежну поведінку" персонажів.

Влада Китаю жорстко контролює все інформаційне поле країни: телебачення та кіновиробництво, інтернет і новини, друковані видання, сферу культури та мистецтва. Цього разу з заборонами зіткнулися мультфільми, у яких, на думку партії, присутні "елементи жорстокості, насильства, вульгарності та порнографії".

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Що заборонили у Китаї

Згідно з опублікованим кілька днів тому рішенням Національного управління з контролю у сфері радіо і телебачення, керівництво телеканалів зобов'язане "рішуче боротися з поганими сюжетами", пропонуючи юним телеглядачам лише "якісні мультфільми зі здоровим змістом".

Під визначення нездорового контенту також потрапила так звана "жіноча естетика". Використовуючи це поняття, критикують деяких чоловіків-знаменитостей, які користуються макіяжем. Регуляторні органи порекомендували в якості альтернативи просувати в маси образ "мужності, на які й повинна орієнтуватися китайська молодь".

Таке нововведення зустріли без ентузіазму. CNN уже звинуватила китайську владу в "ескалації репресій у сфері індустрії розваг". Невдоволення висловили й в інтернеті. Фанати заборонених шоу висловили тривогу в соцмережах, де запустили відповідний хештег, який набрав понад 88 мільйонів переглядів.

Загалом під забороною тепер понад двадцять мультфільмів, зокрема:

Свинка Пепа.

Ультрамен Тіга – японський мультсеріал видалили з потокових сервісів ще минулого тижня.

Мій маленький поні.

Така ж доля спіткала державну газету Global Times, що регулярно публікує "жорстоку кримінальну інформацію", хоча до дитячих мультфільмів видання не має відношення.

Китайська цензура щораз вражає більше. Так, нещодавно стало відомо про заборону гравіювання окремих слів, висловів та цифр на продукції Apple, про зникнення й арешти фінансових блогерів, чиї прогнози не збігалися з думкою влади, та масове стеження за користувачами смартфонів за допомогою додатку, що мав таємне призначення – знаходити читачів західних ЗМІ та здавати їх поліції. Остання ж потім викликала їх на допит з приводу зацікавленості закордонними медіа.