Влада Китаю жорстко контролює все інформаційне поле країни: телебачення та кіновиробництво, інтернет і новини, друковані видання, сферу культури та мистецтва. Цього разу з заборонами зіткнулися мультфільми, у яких, на думку партії, присутні "елементи жорстокості, насильства, вульгарності та порнографії".

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Що заборонили у Китаї

Згідно з опублікованим кілька днів тому рішенням Національного управління з контролю у сфері радіо і телебачення, керівництво телеканалів зобов'язане "рішуче боротися з поганими сюжетами", пропонуючи юним телеглядачам лише "якісні мультфільми зі здоровим змістом".

Під визначення нездорового контенту також потрапила так звана "жіноча естетика". Використовуючи це поняття, критикують деяких чоловіків-знаменитостей, які користуються макіяжем. Регуляторні органи порекомендували в якості альтернативи просувати в маси образ "мужності, на які й повинна орієнтуватися китайська молодь".

Таке нововведення зустріли без ентузіазму. CNN уже звинуватила китайську владу в "ескалації репресій у сфері індустрії розваг". Невдоволення висловили й в інтернеті. Фанати заборонених шоу висловили тривогу в соцмережах, де запустили відповідний хештег, який набрав понад 88 мільйонів переглядів.

Загалом під забороною тепер понад двадцять мультфільмів, зокрема:

Свинка Пепа.

Ультрамен Тіга – японський мультсеріал видалили з потокових сервісів ще минулого тижня.

Мій маленький поні.

Така ж доля спіткала державну газету Global Times, що регулярно публікує "жорстоку кримінальну інформацію", хоча до дитячих мультфільмів видання не має відношення.