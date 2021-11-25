Прощавай, Mi Bunny: Xiaomi відмовилась від свого впізнаваного символа
Джерело:Gizmochina
Слідом за відмовою від бренду Mi, який супроводжував пристрої Xiaomi з моменту її заснування, компанія вирішила попрощатись зі ще одним впізнаваним у всьому світі символом. Mi Bunny відійшов у минуле.
Xiaomi починала свій шлях на світовому ринку як розробник програмного забезпечення для Android-смартфонів. Першим її продуктом був зовсім не смартфон, як можна подумати, а оболонка MIUI, яка швидко полюбилася багатьом користувачам. Згодом Xiaomi перейшла на виробництво пристроїв, а MIUI відійшла на другий план, хоча й продовжує розвиватися досі.
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Mi Bunny відходить у минуле
З самого початку її існування одним з невід'ємних елементів ОС був Mi Bunny – кролик, що з'являвся на логотипах, рекламних банерах, в офіційних релізах, і, звичайно, в самій MIUI. Побачити його можна було, наприклад, в режимі Fastboot.
З останнім добре знайомі ті, хто полюбляє перепрошивати смартфони, адже саме там з'являвся кролик у шапці-вушанці, який лагодив зеленого робота, символ Android.
Mi Bunny в режимі Fastboot / Фото xiaomiadictos
Але тепер, з виходом останньої збірки MIUI Beta 12.11.16, смартфони компанії позбулися цього, мабуть, найбільш впізнаваного елемента. Тепер на його місці залишився звичайний напис FASTBOOT, помітили користувачі.
Режим Fastboot у смартфонах Xiaomi / Фото Gizmochina