InSight зробив своє останнє селфі 24 квітня 2022, на 1211 марсіанський день місії. На фото посадковий модуль покритий значно більшою кількістю пилу, ніж на своєму першому селфі, зробленому у грудні 2018 року, незабаром після приземлення.

Не пропустіть Зонд InSight зареєстрував марсотрус рекордної сили



Зонд InSight вкритий густим шаром пилу / Фото NASA

Агентство також опублікувало анімоване зображення, що дозволяє легко побачити ступінь запиленості модуля на першому та останньому селфі. Запилені сонячні панелі InSight виробляють все менше енергії, тож фахівці вирішили згорнути наукову діяльність.

Роботизований маніпулятор повинен був зробити кілька рухів, щоб вдалося відзняти повне селфі посадкового модуля. Оскільки запилені сонячні панелі InSight виробляють все менше енергії, команда NASA незабаром остаточно помістить маніпулятор модуля в положення спокою – так звану "позу виходу на пенсію". Планується, що це станеться до кінця травня 2022 року.

Посадковий модуль InSight зараз отримує від сонячних панелей у десять разів менше енергії щодня, ніж спочатку генерувалося. У результаті на InSight зараз згортають наукову діяльність, щоб якнайкраще зберегти енергію.

Читайте на сайті NASA відновило контакт із марсіанським вертольотом Ingenuity

Нагадаємо, що зонд InSight займався на Марсі вивченням сейсмічної активності планети. Майже за три з половиною роки чутлива апаратура зареєструвала понад 1300 марсотрусів, включаючи кілька, епіцентри яких знаходилися на протилежному боці планети.

До речі, нещодавно фахівці NASA отримали ще одне цікаве фото. Цього разу марсіанський вертоліт Ingenuity під час свого польоту 19 квітня сфотографував парашут і уламки модуля, які допомогли йому і марсоходу Perseverance приземлитися всередині кратера Єзеро на Червоній планеті 18 лютого 2021 року. Останній майже повністю зруйнований ударом.