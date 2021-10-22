Проривні ядерні мікрореактори Radiant вже готові замінити дизельні генератори

Вперше ці перспективні пристрої було створено в компанії SpaceX, у відділі для проєктування автономних енергетичних систем в рамках опрацювання питань колонізації Марса. Однак пізніше інженери, відповідальні за їх розробку, зрозуміли, що на Землі вони знайдуть значно ширше застосування.

Звільнившись зі SpaceX, творці компактного ядерного реактора заснували власну компанію Radiant. Нещодавно вона змогла залучити свої перші інвестиції – 1,2 мільйона доларів.

Цікаво Американська компанія створила бойовий лазер, який планують встановити на літак

Що відомо

Установка описується як недорогий і компактний реактор потужністю до 1 МВт.

Він уміщається в стандартному морському контейнері.

Реактор використовує паливо розробки самої компанії, яке унеможливлює розплавлення, оскільки витримує вищі температури, ніж звичайні тепловидільні елементи.

оскільки витримує вищі температури, ніж звичайні тепловидільні елементи. Теплоносієм тут використовують гелій: він запобігає корозії, а в разі витоку не спричинить шкоди для навколишнього середовища.

Повідомляється, що на всі ключові технології вже отримані патенти.

Як підрахували розробники, їхній реактор здатен забезпечувати енергією приблизно 1000 будинків.

Одним із варіантів розглядають його застосування в зонах стихійного лиха, коли через пошкодження ліній електропередач зникає доступ до електрики. Крім того, його можна застосувати для підтримки роботи невеликого промислового об'єкта або військової бази. Реактор буде універсальним у застосуванні.

Але найбільшою його перевагою називають роботу протягом 4-8 років на одному завантаженні палива.