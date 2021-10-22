Звільнившись зі SpaceX, творці компактного ядерного реактора заснували власну компанію Radiant. Нещодавно вона змогла залучити свої перші інвестиції – 1,2 мільйона доларів.
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Що відомо
- Установка описується як недорогий і компактний реактор потужністю до 1 МВт.
- Він уміщається в стандартному морському контейнері.
- Реактор використовує паливо розробки самої компанії, яке унеможливлює розплавлення, оскільки витримує вищі температури, ніж звичайні тепловидільні елементи.
- Теплоносієм тут використовують гелій: він запобігає корозії, а в разі витоку не спричинить шкоди для навколишнього середовища.
- Повідомляється, що на всі ключові технології вже отримані патенти.
Як підрахували розробники, їхній реактор здатен забезпечувати енергією приблизно 1000 будинків.
Одним із варіантів розглядають його застосування в зонах стихійного лиха, коли через пошкодження ліній електропередач зникає доступ до електрики. Крім того, його можна застосувати для підтримки роботи невеликого промислового об'єкта або військової бази. Реактор буде універсальним у застосуванні.
Але найбільшою його перевагою називають роботу протягом 4-8 років на одному завантаженні палива.