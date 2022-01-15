Проривна технологія пам'яті UltraRAM зможе працювати до 1000 років

Інженери з Ланкастерського університету, що у Великій Британії, повідомили про великий успіх у створенні принципового нового виду пам'яті для обчислювальних систем. Вона отримала назву UltraRAM.

UltraRAM являє собою комбінацію ОЗУ та енергонезалежного накопичувача даних. Поки що технологія відноситься до експериментальних, але її потенціал просто вражає.

Цікаво Із турботою про довкілля: як Samsung допомагає утилізовувати старі смартфони

Що відомо про UltraRAM

Об'єднати оперативну і постійну пам'ять намагаються вже давно з перемінним успіхом. Однак через високу ціну і складність такі розробки не отримують комерційного застосування. Тут можна згадати Optane від Intel, Z-NAND від Samsung, XL-FLASH від Kioxia і Western Digital.

Головна перевага такого пристрою в тому, що дані в ньому передаються не по зовнішніх шинах між окремими модулями, а прямо всередині єдиного чіпа, що істотно прискорює обчислення.

Серед інших переваг UltraRAM:

По-перше, тут застосовуються швидкісні оптоелектронні технології, проте реалізовані вони на підкладках з кремнію, які значно дешевші, ніж аналоги з арсеніду галію.

По-друге, для перемикання осередків застосовується принцип резонансного тунелювання з квантової механіки, який неймовірно енергоефективний в порівнянні з усіма існуючими варіантами.

Як наслідок, UltraRAM забезпечує до 10 мільйонів циклів перезапису даних, може пропрацювати до 1000 років без деградації структури і при цьому споживає мізерно мало енергії.

Поки залишається чимало питань про організацію такої пам'яті, її реальний обсяг відносно розмірів чипа, і про потенційну вартість.