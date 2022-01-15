UltraRAM являє собою комбінацію ОЗУ та енергонезалежного накопичувача даних. Поки що технологія відноситься до експериментальних, але її потенціал просто вражає.

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Що відомо про UltraRAM

Об'єднати оперативну і постійну пам'ять намагаються вже давно з перемінним успіхом. Однак через високу ціну і складність такі розробки не отримують комерційного застосування. Тут можна згадати Optane від Intel, Z-NAND від Samsung, XL-FLASH від Kioxia і Western Digital.

Головна перевага такого пристрою в тому, що дані в ньому передаються не по зовнішніх шинах між окремими модулями, а прямо всередині єдиного чіпа, що істотно прискорює обчислення.

Серед інших переваг UltraRAM:

По-перше, тут застосовуються швидкісні оптоелектронні технології, проте реалізовані вони на підкладках з кремнію, які значно дешевші, ніж аналоги з арсеніду галію.

По-друге, для перемикання осередків застосовується принцип резонансного тунелювання з квантової механіки, який неймовірно енергоефективний в порівнянні з усіма існуючими варіантами.

Як наслідок, UltraRAM забезпечує до 10 мільйонів циклів перезапису даних, може пропрацювати до 1000 років без деградації структури і при цьому споживає мізерно мало енергії.

Поки залишається чимало питань про організацію такої пам'яті, її реальний обсяг відносно розмірів чипа, і про потенційну вартість.