Вчені здійснили прорив у водневому паливі створивши енергоефективну пасту

Фахівці з Товариства Фраунгофера оголосили про прорив в області водневих технологій. Міжнародній групі інженерів і хіміків вдалося створити нову систему для зберігання енергії – пасту Powerpaste на основі гідриду магнію. Powerpaste накопичує водневу енергію в 10 разів більшої щільності, ніж літієві акумулятори, встановлені в автомобілях на паливних елементах.

Як правило, автомобілі на водневих паливних елементах перевозять паливо в газоподібній формі. Воно зберігається у баках при тиску близько 700 бар і ці резервуари – це найбільш яскравий недолік водневого транспорту перед повністю електричними авто.

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Важкі контейнери з воднем займають багато місця і нівелюють перевагу у вигляді високої щільності енергії. З тієї ж причини водень не використовується у менш габаритному транспорті – при розробці самокатів, велосипедів і мотоциклів. Вченим з Дрездена вдалося позбутися цього недоліку завдяки незвичайному підходу.

Секрет розробки вчених із Дрездена

Команда дослідніків змішала магній з воднем при температурі близько 350° C і тиску, який у п'ять-шість разів перевіщує атмосферний. А потім до складу були додані складний ефір і сіль металу для утворення в'язкої сірої маси. Отримана речовину – під назвою Powerpaste – виявилася більш стабільною від газоподібного водню і чудово підходить для завантаження у спеціалізовані картриджі, також розроблені вченими.

Powerpaste повністю стабільна при температурі до 250° C. Речовина зберігає у 10 разів більше енергії, ніж літій-іонні акумулятори з аналогічною вагою, і, за словами вчених, істотно більше, ніж бак водню з такими ж габаритами. А запас ходу автомобілів, що працюють на базі Powerpaste, може перевершити навіть показники бензинового транспорту, вважають вчені.

При цьому створили Powerpaste не орієнтуючись на автомобільний сектор – команда пропонує перевести на новий вид палива й інші види транспорту. У першу чергу, мова йде про електричні самокати. Мініатюрні вага і розміри технології дозволять встановити водневі двигуни й картриджі з Powerpaste на нижню раму самокатів, а процес заправки буде займати менше хвилини. За словами вчених, для поновлення Powerpaste потрібно один новий картридж і трохи водопровідної води.

Чи застосують розробку для реального транспорту

Інститут виробничих технологій і передових матеріалів ім. Фраунгофера схвалив нову розробку і вже розпочав будівництво пілотної лінії для виробництва палива. Об'єкт буде введено в експлуатацію до кінця 2021 року і в наступному році будуть готові перші чотири тонни експериментальної Powerpaste.