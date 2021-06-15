Прорив в оптиці дозволить створити тонкий як папір телескоп

Незважаючи на всі сучасні технології та відкриття у сфері оптики, один з її аспектів залишається незмінним: якою б маленькою не була лінза, їй потрібен простір для створення зображення. Цей простір заважає мініатюризації камер. Канадські вчені запропонували інноваційний підхід для вирішення цієї проблеми.

Новий пристрій дозволяє радикально зменшити оптичні прилади – від медичних сканерів до астрономічних телескопів. Цілком імовірно, технологія з'явиться й у смартфонах.

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Як це працює

При русі світло природним чином "поширюється", на цьому засновані всі оптичні прилади, які ми знаємо. Без цього ми не могли б зробити камеру. Наприклад, у кожному телескопі є великий проміжок між окуляром і лінзою об'єктива, щоб дати світлу простір для поширення,

— розповідає Орад Решеф, перший автор статті.

Винахід вчених – "просторова пластина" – імітує це поширення в зменшеному масштабі. Пластина бере світло і стискає його в аналог лінзи. В результаті вся система формування зображення стає істотно меншою.

Ми задумалися, що станеться, якщо почати керувати світлом за допомогою кута, а не положення променя. Лінзи діють завдяки положенню променя. Кут – абсолютно нова область, і ніхто не демонстрував, що її можна використовувати для якихось практичних цілей. Ми знайшли їй практичне застосування в стисненні простору. А потім ми показали, що можемо сконструювати і показати пластини, які роблять саме це,

​— пояснив інший учасник проєкту, Джефф Ландін, керівник наукової групи з Університету Оттави.

За словами дослідників, їх розробка теоретично дозволить виробникам оптики значно зменшити великі пристрої, які, як вважалося раніше, неможливо зробити меншими. Крім того, пластина може працювати в тандемі з металінзою.

Створені його командою дослідні зразки вже дозволяють підвищити коефіцієнт стиснення до понад 100 разів, а також поліпшити загальне проходження випромінювання. Тепер вони працюють над наступним поколінням технології.