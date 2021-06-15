Новий пристрій дозволяє радикально зменшити оптичні прилади – від медичних сканерів до астрономічних телескопів. Цілком імовірно, технологія з'явиться й у смартфонах.

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Як це працює

При русі світло природним чином "поширюється", на цьому засновані всі оптичні прилади, які ми знаємо. Без цього ми не могли б зробити камеру. Наприклад, у кожному телескопі є великий проміжок між окуляром і лінзою об'єктива, щоб дати світлу простір для поширення,

— розповідає Орад Решеф, перший автор статті.

Винахід вчених – "просторова пластина" – імітує це поширення в зменшеному масштабі. Пластина бере світло і стискає його в аналог лінзи. В результаті вся система формування зображення стає істотно меншою.

Ми задумалися, що станеться, якщо почати керувати світлом за допомогою кута, а не положення променя. Лінзи діють завдяки положенню променя. Кут – абсолютно нова область, і ніхто не демонстрував, що її можна використовувати для якихось практичних цілей. Ми знайшли їй практичне застосування в стисненні простору. А потім ми показали, що можемо сконструювати і показати пластини, які роблять саме це,

​— пояснив інший учасник проєкту, Джефф Ландін, керівник наукової групи з Університету Оттави.

За словами дослідників, їх розробка теоретично дозволить виробникам оптики значно зменшити великі пристрої, які, як вважалося раніше, неможливо зробити меншими. Крім того, пластина може працювати в тандемі з металінзою.

Створені його командою дослідні зразки вже дозволяють підвищити коефіцієнт стиснення до понад 100 разів, а також поліпшити загальне проходження випромінювання. Тепер вони працюють над наступним поколінням технології.