Промислові екзоскелети здатні знизити фізичне навантаження на 40%: вже є робочі прототипи

Екзоскелети завжди були чимось футуристичним та високотехнологічним. Здавалося б, хіба можна просто одягнути спеціальний костюм та отримати надлюдські можливості. Виявляється можна і це доводять інженери з Італійського технологічного інституту.

Різноманітні екзоскелети вже давно застосовуються, як для реабілітацій для людей, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом, так і на складах, де вони допомагають переносити важкі вантажі.

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Італійські інженери також розробили кілька прототипів екзоскелета для підтримки працівників, зайнятих на промислових підприємствах. Костюми кріпляться на спину та знижують фізичне навантаження аж на 40%, захищаючи плечі, лікті та хребет від потенційних травм. Кожна модель оснащена парою електродвигунів та алгоритмами для управління механічними протезами, вага конструкції варіюється від 6,5 до 7,7 кілограма.

Детальніше про екзоскелет

Моделі екзоскелета є прототипами розробленим в рамках проєкту Collaborative Cybernetic Systems, від Національного інституту страхування від нещасних випадків на роботі. У рамках програми вчені спроектували три екзоскелети:

XoTrunk,

XoShoulder

та XoElbow.

Перший забезпечує підтримку нижньої частини спини, другий націлений на плечі, а третій зміцнює лікті. За словами розробників, працівники, які використовують ці моделі, матимуть можливість піднімати значно важче обладнання, не побоюючись надірвати спину та пошкодити інші кінцівки.

XoTrunk

Цей екзоскелет націлений на тих спеціалістів, котрі повинні часто переносити важке обладнання. Костюм зміцнює ноги та нижню частину спини, внаслідок чого коробки вагою 20 кг відчувається як 12-кілограмові. У масштабі регулярних восьмигодинних робочих змін, стверджують автори, XoTrunk здатний вплинути на продуктивність і безпеку складських підприємств.

XoShoulder

Дана модель була розроблена, щоб підтримати працівників, які найчастіше піддаються фізичним навантаженням, зокрема часто напружують плечі. Як приклад інженери навели автомобільні майстерні, де фахівці працюють під транспортними засобами на підйомниках. Протягом робочого дня вони змушені кілька годин тримати важкі інструменти над рівнем плечей, що негативно позначається на опорно-руховому апараті.

XoShoulder вирішує цю проблему за допомогою пари електромоторів, кожен з яких видає момент, що крутить, в 12 н/м. Екзоскелет забирає частину навантаження на себе та допомагає виконувати роботу швидше.

XoElbow

Остання модель орієнтована на підйом вантажів, які розташовані близько до тіла оператора. Приклад використання для XoElbow – ті ж майстерні, де працівники повинні піднімати важкі шини вище за рівень плечей для установки на автомобіль. Він оснащений тими ж двигунами, що і XoShoulder, і важить близько 7 кг.

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Екзоскелети в роботі: дивіться відео

Зараз системи XoTrunk проходять випробування на різних складах та заводах в Італії, а XoShoulder та XoElbow приєднаються до нього найближчими місяцями. Якщо тестування пройде успішно, інженери обговорять можливість комерціалізації нових екзоскелетів.