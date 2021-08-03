Космічний збіг обставин: два космічні апарати майже одночасно пролетять біля Венери

Космічні апарати часто використовують гравітацію планет, що скоригувати свої орбіти з мінімальною витратою палива. Не виключенням є й космічні апарати Європейського космічного агентства BepiColombo та Solar Orbiter. Обидві міжпланетні станції використають Венеру для гравітаційного маневру та майже одночасно пролетять біля неї.

У Європейському космічному агентстві (ESA) повідомляють, що Solar Orbiter здійснить гравітаційний маневр 9 серпня 2021 року, а BepiColombo – 10 серпня 2021 року. Різниця у часі між подіями складе 33 години. У науковців з'явиться безпрецедентна можливість дослідити Венеру з двох різних місць майже в один і той самий час.

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План прольоту двох апаратів біля Венери / Фото ESA

Що відомо про гравітаційні маневри двох міжпланетних станцій

Першим досягне Венери Solar Orbiter. Він мінімально зблизиться із "сестрою Землі" 9 серпня о 4:42 за Всесвітнім координованим часом. Мінімальна відстань складе 7 995 кілометрів. Проте апарат не зможе зробити фотографії планети, адже він завжди має бути направленим на Сонце, яке досліджує.

Solar Orbiter здійснює регулярні прольоти біля Венери, щоб мати можливість змінювати свою орбіту та краще спостерігати за полюсами нашої зорі.



Solar Orbiter здійснює регулярні прольоти біля Венери, щоб мати можливість змінювати свою орбіту та краще спостерігати за полюсами нашої зорі. BepiColombo досягне мінімальної точки зближення з Венерою 10 серпня о 13:48 за Всесвітнім координованим часом. Мінімальна відстань складе всього 550 кілометрів, що набагато ближче до поверхні, ніж у Solar Orbiter.

Автоматична міжпланетна станція BepiColombo зможе робити фотографії Венери на 2 бортові камери. Завдяки цьому ми зможемо отримати чорно-білі знімки з розширенням 1024 на 1024 пікселів. Очікується, що перші фотографії будуть доступні для перегляду ввечері 10 серпня.

Обидва апарати будуть залучати максимальну кількість своїх наукових приладів для вивчення Венери. Ці дані допоможуть науковцям під час планування наступної місії ESA до Венери.

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Гравітаційні маневри BepiColombo

BepiColombo має здійснити 9 гравітаційних маневрів біля планет протягом своєї місії:

Один гравітаційний маневр біля Землі уже був здійснений у 2018 році. Біля Венери апарат теж здійснив один гравітаційний маневр у 2020 році. 10 серпня відбудеться другий та завершальний маневр. Біля Меркурія BepiColombo здійснить шість гравітаційних маневрів. Під час виконання сьомого маневру апарат вийде на орбіту довкола найближчої до Сонця планети.

Чи зможе BepiColombo "побачити" Solar Orbiter?

Не дивлячись на те, що апарати не сильно розійдуться у часі, "побачити" один одного вони не зможуть.

Обидві автоматичні міжпланетні станції рухаються з величезними швидкостями відносно один одного. Тому найближча відстань між BepiColombo та Solar Orbiter складе понад 575 тисяч кілометрів.