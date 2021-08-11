BepiColombo пролетів біля Венери на рекордно малій відстані: фото

Автоматична міжпланетна станція BepiColombo була розроблена спеціалістами з Європи та Японії. Її ціль – Меркурій, найближча планета до Сонця. Але на шляху до неї апарат має здійснити низку гравітаційних маневрів. Один з них відбувся 10 серпня 2021 року, коли відразу два космічні апарати пролетіли біля Венери.

Відразу два апарати здійснили гравітаційні маневри біля Венери. Solar Orbiter зробив це 9 серпня, а через 33 години, 10 серпня 2021 року біля "сестри Землі" пролетів BepiColombo. Під час прольоту BepiColombo відстань до поверхні планети склала всього 552 кілометри.

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Венера з відстані 1573 кілометри / Фото ESA

Проліт біля Венери

В Європейському космічному агентстві опублікували фотографію Венери, яку BepiColombo зробив вже після зближення. На фото планета розташована на відстані 1573 кілометри від космічного апарату.

Solar Orbiter, який зблизився з Венерою на 33 години раніше, перебував на значно більшій відстані. У найближчій точці віддаленість між космічним апаратом та планетою склала 7 995 кілометрів.

Не дивлячись на малий проміжок в часі, які розділив прольоти двох апаратів біля "сестри Землі", мінімальна відстань у найближчій точці між Solar Orbiter та BepiColombo склала близько 575 тисяч кілометрів. Тому апарати не змогли "побачити" один одного.

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Чи будуть ще фотографії Венери від BepiColombo

Ймовірно, що так. Оскільки апарат сильно зблизився з планетою, то слід очікувати цілий відеоролик від Європейського космічного агентства, де буде видно, як апарат зближувався з Венерою.

Що буде далі

Далі космічні апарати будуть продовжувати виконувати свої функції. BepiColombo здійснив уже 3 гравітацій маневри: 1 біля Землі та 2 біля Венери. Тепер його чекає 6 гравітаційних маневрів біля Меркурія, аж поки він не вийде на орбіту довкола планети після виконання 7-го.

Перший маневр відбудеться на початку жовтня 2021 року. Чекаємо на фотографії.