44 генеральні прокурори США виступили проти Instagram для дітей

11 травня 2021 , 15:04
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Відкритий лист до Марка Цукерберга

Сьогодні дітям до 13 років не дозволяється мати обліковий запис Instagram. Оскільки деякий час тому стало відомо, що Facebook планує створити окремий додаток саме для дитячої аудиторії, коаліція з 44 генеральних прокурорів США підписала лист, адресований генеральному директору Facebook Марку Цукербергу, у якому висловила свою позицію з цього питання.

У листі йдеться про те, чому Facebook не слід реалізовувати свої плани з розробки та запуску версії додатка Instagram для дітей. Зокрема, згадують проколи Facebook в плані захисту даних, а також дослідження, що показують, що соціальні мережі можуть бути шкідливими для дітей на фізичному і психологічному рівнях.

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Що відомо

На думку прокурорів, діти не мають повністю розвиненого розуміння конфіденційності та можуть легко стати метою зловмисників.

Великий відсоток опитаних молодих користувачів Instagram зіткнувся з різного роду знущаннями у додатку. Тому генеральні прокурори закликають Facebook відмовитися від планів щодо запуску цієї нової платформи.

Як уже зазначалося, сьогодні дітям до 13 років не дозволяється мати обліковий запис Instagram, якщо в описі профілю явно не зазначено, що обліковим записом управляє батько або опікун.

Поки невідомо, чи відповіла компанія якось на лист і чи перегляне вона свої плани.