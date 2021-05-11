У листі йдеться про те, чому Facebook не слід реалізовувати свої плани з розробки та запуску версії додатка Instagram для дітей. Зокрема, згадують проколи Facebook в плані захисту даних, а також дослідження, що показують, що соціальні мережі можуть бути шкідливими для дітей на фізичному і психологічному рівнях.

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Що відомо

На думку прокурорів, діти не мають повністю розвиненого розуміння конфіденційності та можуть легко стати метою зловмисників.

Великий відсоток опитаних молодих користувачів Instagram зіткнувся з різного роду знущаннями у додатку. Тому генеральні прокурори закликають Facebook відмовитися від планів щодо запуску цієї нової платформи.

Як уже зазначалося, сьогодні дітям до 13 років не дозволяється мати обліковий запис Instagram, якщо в описі профілю явно не зазначено, що обліковим записом управляє батько або опікун.

Поки невідомо, чи відповіла компанія якось на лист і чи перегляне вона свої плани.