Конкурент Starlink: Amazon може запустити прототип супутника для інтернету наступного року

Project Kuiper – проєкт супутникового інтернету Джеффа Безоса, зрушив з місця. Amazon готується до запуску двох тестових супутників для свого супутникового інтернет-сузір'я.

У середу, 12 жовтня, компанія повідомила, що прототипи Kuipersat-1 і Kuipersat-2, будуть виведені на орбіту ракетою Vulcan Centaur від United Launch Alliance (ULA) на початку 2023 року. Компанія заявляє, що запуск дозволить їй провести випробування технології своєї супутникової мережі за допомогою даних з космосу. Ці дані "допоможуть завершити розробку, розгортання і операційні плани для комерційної супутникової системи".

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Варто зазначити, що терміни дещо відстають від початкового плану Amazon; минулого року компанія оголосила, що запустить прототипи у 4 кварталі 2022 року, використовуючи зовсім іншу ракету від компанії ABL Space Systems.

Щільний графік

Початок 2023 року вже не за горами, але є ще багато речей, які мають бути зроблені правильно, щоб запуск відбувся за графіком.

По-перше , Amazon повинна фактично закінчити будівництво супутників, яке, як повідомляється в її прес-релізі, буде завершено в кінці цього року.

, Amazon повинна фактично закінчити будівництво супутників, яке, як повідомляється в її прес-релізі, буде завершено в кінці цього року. По-друге – ракета також ще не готова. ULA заявила, що очікує завершення складання Vulcan до листопада і випробувана до грудня. Це, м'яко кажучи, не зовсім перевірена стартова платформа. Ракета очікує на свій перший запуск, а тому перенесення може стати звичною справою.

Обидві компанії повинні вкластися у визначені терміни. ULA має запустити Vulcan двічі до 4 кварталу 2023 року, щоб довести, що вона достатньо надійна для виконання місій для Космічних сил США. Тим часом Amazon має запустити половину своїх супутників до 2026 року, щоб зберегти ліцензію FCC. Це далі, ніж кінець наступного року, але враховуючи, що сузір'я Amazon має складатися з 3236 супутників, це вимагатиме досить багато запусків протягом наступних кількох років.

Тридцять вісім з них планується здійснити за допомогою ракети-носія Vulcan, у той час, як кілька інших – ракетами Arianespace і Blue Origin Джеффа Безоса. Помітно, що в списку партнерів відсутня SpaceX, яку інші супутникові провайдери, такі як Lynk і AST SpaceMobile, використовували для запуску обладнання в космос.

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Навіщо Amazon супутниковий інтернет

Amazon заявляє, що план компанії полягає у тому, щоб "забезпечити швидкий, доступний широкосмуговий зв'язок для необслуговуваних і недостатньо обслуговуваних спільнот по всьому світу". Цікаво, що Amazon також має угоду з Verizon про те, що її супутники виступатимуть у ролі транзитного вузла для віддалених стільникових вишок LTE або 5G.