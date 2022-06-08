Програміст злив дані розробників шпигунських технологій, проданих російському уряду

Журналіст і програміст Артем Зіннатуллін опублікував у своєму блозі список співробітників компанії NtechLab. Він звинувачує їх у допомозі силовикам в арештах після мітингів.

NtechLab називає себе "світовим лідером в області відеоаналітики". Вона розробляє продукти для розпізнавання облич та силуетів людей, автомобілів та номерних знаків. Головна розробка – програма FindFace, створена на основі технологій штучного інтелекту. Компанія не приховує своїх зв'язків з російським урядом, МВС да різноманітними департаментами, вказавши їх у списку головних клієнтів та партнерів.

Цікаво Російські хакери півтора місяця тероризують Коста-Ріку: хочуть викупу та повалення влади

Ніхто не сховається

Зіннатуллін опублікував велику статтю, в якій висловив власні думки щодо ситуації довкола "прав" та "свобод" у Росії, війни проти України та інших питань. Однак головною темою допису є саме причетність NtechLab до процесів утиску. Річ у тім, що свої системи розпізнавання облич, а віднедавна й системи розпізнавання силуетів, компанія продає держорганам, допомагаючи виявляти ворогів народу на мітингах та демонстраціях і заарештовувати їх.

Співробітники компанії при цьому є співучасниками цих процесів, оскільки розробили та передали свою технологію в руки держави, вважає він.

Я і багато колег з IT-галузі вважаємо співробітників NtechLab причетними до антиконституційних арештів у Росії. Саме їх софт допомагає силовим структурам ідентифікувати й заарештовувати громадян на мирних протестах. Вони все знали та все розуміли. Деякі співробітники NtechLab, до слова, виїхали з країни після початку війни Росії з Україною 24 лютого 2022,

– пише програміст.

Зіннатуллін пояснив, що всі дані про співробітників взяті з публічного доступу: з LinkedIn і GitHub. У списку є, наприклад, співзасновники компанії Артем Кухаренко й Олександр Кабаков. Він також заявив, що не закликає до насильства і пошуку особистої інформації працівників — наприклад, адреси проживання.

Вбиває не зброя, вбивають люди. Однак свої напрацювання NtechLab продає силовим структурам з монополією на насильство, законотворчість і судову систему, де у громадян немає способу захисту від держави. Продає уряду країни з грубими порушеннями громадянських прав і свобод,

– пише програміст.

Імовірно, до кінця його життя на свободі залишилися лічені дні, якщо, звісно, він і сам не покинув країну.