Програма зі збору коштів "Відправ Путіна на Юпітер" залучила 2 мільйони доларів

Нещодавно ми писали про нову програму "Відправ Путіна на Юпітер", оголошену Міністерством цифрової трансформації України. За кілька днів вона зібрала два мільйони доларів.

Про це розповів міністр цифрової трансформації України на своєму телеграм-каналі FEDOROV. Детальніше – далі.

Раніше Відправ Путіна на Юпітер: Мінцифри запустило новий збір коштів – на що вони підуть

Що відомо

Ми вже зібрали 2 мільйони доларів, щоб відправити Путіна на Юпітер!

– написав Михайло Федоров.

"Всі хочуть, щоб Путін зник. Допоки цього не сталось — скористайтесь нашою унікальною пропозицією відправити самі знаєте кого на Юпітер. Пожертвуйте на ракету", – додає міністр.

Пожертвувати можна фіксовану суму в 99 гривень або 2,99 долара.

, гроші, зібрані в рамках цієї програми, будуть спрямовані на армію та відновлення інфраструктури. Мінцифри обіцяє надавати публічні звіти про використання коштів.