Про це розповів міністр цифрової трансформації України на своєму телеграм-каналі FEDOROV. Детальніше – далі.
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Що відомо
Ми вже зібрали 2 мільйони доларів, щоб відправити Путіна на Юпітер!
– написав Михайло Федоров.
"Всі хочуть, щоб Путін зник. Допоки цього не сталось — скористайтесь нашою унікальною пропозицією відправити самі знаєте кого на Юпітер. Пожертвуйте на ракету", – додає міністр.
Пожертвувати можна фіксовану суму в 99 гривень або 2,99 долара.