Про це розповів міністр цифрової трансформації України на своєму телеграм-каналі FEDOROV. Детальніше – далі.

Раніше Відправ Путіна на Юпітер: Мінцифри запустило новий збір коштів – на що вони підуть

Що відомо

Ми вже зібрали 2 мільйони доларів, щоб відправити Путіна на Юпітер!

– написав Михайло Федоров.

"Всі хочуть, щоб Путін зник. Допоки цього не сталось — скористайтесь нашою унікальною пропозицією відправити самі знаєте кого на Юпітер. Пожертвуйте на ракету", – додає міністр.

Пожертвувати можна фіксовану суму в 99 гривень або 2,99 долара.

Нагадаємо, гроші, зібрані в рамках цієї програми, будуть спрямовані на армію та відновлення інфраструктури. Мінцифри обіцяє надавати публічні звіти про використання коштів.