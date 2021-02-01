NASA відклала два важливих контракти зі створення пілотованих місячних посадкових модулів в рамках прискореної програми з доставки астронавтів на Місяць до 2024 року. Очікується, що нова адміністрація буде займатися більш нагальними національними проблемами.

Джерело: Verge

Пояснимо що відбувається з початку

У 2020 році SpaceX Ілона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса і Dynetics, що належить військовому підряднику Leidos, виграли початкове фінансування від NASA на загальну суму 967 мільйонів доларів для розробки конкуруючих концепцій системи приземлення людини на Місяць. Це перше вкладення космічного агентства у завдання висадки на Місяць астронавтів після реалізації програми "Аполлон" 1970-х років.

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У кінці січня NASA повідомило трьом підрядникам, що потрібне відтермінування до 30 квітня щодо укладення контрактів про подальше фінансування. При цьому, згідно з графіком адміністрації Трампа, агентство повинно було вже у кінці лютого вибрати двох переможців, чиї системи доставлять людей на Місяць.

Затримка була очікувана: бюджет, прийнятий Конгресом у грудні, надав NASA лише 850 мільйонів доларів за статтею "Система висадки людей", що набагато менше ніж 3,2 мільярди доларів, закладених раніше за програмою до 2024 року, від якої NASA поки не відмовилася.

Чому затримали фінансування проєктів

NASA пояснює затримку необхідністю додаткового часу для оцінки пропозицій учасників торгів, але у відомстві додали, що в залежності від обставин укладання контрактів може відбутися і раніше від вказаної дати. Агентство також говорить, що це дасть додатковий час учасникам на доопрацювання своїх систем.

Які апарати змагаються у конкурсі

Starship

Місячний спусковий апарат від SpaceX – це Starship, повністю багаторазовий апарат, запуски і посадки якого компанія відпрацьовує в коротких випробувальних польотах на висоті більше 10 км – так званих "стрибках" – на своєму космодромі в Бока-Чіка (штат Техас). Компанія отримала 135 мільйонів доларів у рамках початкового фінансування розробки цього корабля.

Blue Moon

Blue Origin отримала найбільшу суму для фінансування свого проєкту у розмірі 579 мільйонів доларів. Компанія розробляє посадковий модуль Blue Moon. У 2019 було оголошено про створення національної аерокосмічної команди у складі Lockheed Martin, Northrop Grumman і Draper для роботи над проєктом.

Lunar Lender від Dynetics

Компанія Dynetics отримала 253 мільйони на свій посадковий модуль і стала партнером Sierra Nevada Corp.

Відставка Джима Браденстайна та новий керівник NASA

Джим Браденстайн, який став головою NASA за Трампа і поклав початок програмі "Артеміда" у 2018 році, покинув свій пост у день інавгурації, передавши управління агентством своєму помічникові Стіву Юрчику у ролі виконуючого обов'язки адміністратора NASA.

Команда Джозефа Байдена ще не обрала свого керівника NASA і не озвучила будь-які цілі космічної політики, але очікується, що вона уповільнить реалізацію "Артеміди" – програми польоту на Місяць до 2024 року. Сьогодні цю дату все частіше називають нереальною.