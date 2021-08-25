Проговорилися: Apple включила технологію сканування ваших даних не 6 серпня, а кілька років тому

Скандал зі скануванням зображень користувачів та переписок неповнолітніх на предмет дитячої порнографії навіть не думає вщухати. І компанія Apple сама підливає масла у вогонь.

Днями керівник інформаційної служби компанії Ерік Фрідман сказав, що "Apple є найбільшою платформою для поширення дитячого порно". Це означає, що компанія якимось чином про це дізналась. Виявилось, що вона вже три роки сканує вміст електронних листів iCloud Mail, а також виконує обмежене сканування інших неназваних даних. Перевірка фото – просто наступний етап.

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Всі карти на стіл

Електронна пошта від Apple не зашифрована наскрізним шифруванням, як, наприклад, месенджери. Усі дані, які проходять через сервери компанії, можна легко перевірити. Цим компанія й займалася з 2019 року.

Виявилось, що ця інформація і раніше була на поверхні, проте на неї ніхто не звернув уваги. В архівній версії сторінки Apple, присвяченій безпеці дітей, сказано наступне:

Компанія Apple прагне захищати дітей у всій нашій екосистемі, де б не використовувалися наші продукти, і ми продовжуємо підтримувати інновації в цій галузі. Ми розробили надійні засоби захисту на всіх рівнях нашої програмної платформи та у всьому ланцюжку постачань. У рамках цього зобов'язання Apple використовує технологію порівняння зображень, щоб допомогти знайти й повідомити про експлуатацію дітей. Подібно фільтрам спаму в електронній пошті, наші системи використовують електронні підписи для пошуку підозр в експлуатації дітей. Ми перевіряємо кожен збіг за допомогою індивідуальної перевірки. Облікові записи, що містять матеріали, пов'язані з експлуатацією дітей, порушують наші правила та умови обслуговування, і всі облікові записи, в яких ми виявимо такі матеріали, будуть відключені.

Окремо представник компанії уточнив, що під сканування раніше не потрапляли резервні копії iCloud і iCloud Photos.

Нагадаємо, на початку серпня Apple оголосила про запуск технології сканування фотографій користувачів в рамках боротьби з жорстоким ставленням до дітей. Це викликало багато плутанини та помилкових трактувань – компанії довелося детальніше пояснювати принцип роботи. Проте це не вберегло її від звинувачень у порушенні конфіденційності та роздумів про наслідки існування технології для всього світу.