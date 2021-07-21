Прогноз 1972 року про світовий колапс у 2040-х почав збуватись

У 1972 році група вчених Массачусетського технологічного інституту проаналізувала ризики колапсу цивілізації і випустила доповідь "Межі зростання". У ній вчені передбачили, що в середині XXI століття швидке економічне зростання призведе до колапсу індустріальної цивілізації через скорочення ресурсів. Схоже, вони виявилися праві.

Суперечлива доповідь викликала свого часу жваву дискусію і критику експертів. Однак днями вона отримала нове несподіване підтвердження з боку Гайї Херрінгттон, старшого директора і провідного аналітика KPMG, однієї з "Великої Четвірки" консалтингових фірм. На основі власного аналізу даних за останні десятиліття показала, що західна цивілізація точно рухається до катастрофи за передбаченим майже 50 років тому графіком. Але у людства ще є шанс.

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Нові дані

Гайя Херрінгттон прийшла до висновку, що при збереженні нинішньої економічної траєкторії цивілізація рухається до остаточного спаду економічного зростання, який відбудеться в найближчі два десятки років і, в гіршому випадку, запустить глобальний громадський колапс приблизно у 2040 році.

З огляду на неприємні варіанти прогнозу колапсу 1972 року, мені було цікаво побачити, який зі сценаріїв найбільше відповідає емпіричним даним сьогодні. Зрештою, книга, в якій була описана ця модель світу, була бестселером в 70-ті, а тепер у нас є кілька десятиліть емпіричних даних, які додадуть порівнянню сенс. Але, на мій подив, я не змогла знайти недавніх досліджень на цю тему. Тому вирішила зробити його сама,

– сказала Херрінгтон.

Стаття "Доповнення до меж зростання: порівняння моделі World3 з емпіричними даними" досліджує дані по десяти ключових параметрах:

населення,

народжуваність,

смертність,

обсяг промислового виробництва,

добробут,

екологічний слід та інші.

Два сценарії для світу

Авторка приходить до висновку, що новітні дані найбільше відповідають двом сценаріям 1972 року: BAU2 (базовому) і СТ (технологічному).

Обидва пророкують зупинку розвитку протягом приблизно десяти наступних років – до 2030 року – і вказують на те, що продовжувати вести справи так, як ми звикли, не можна. Навіть у разі безпрецедентного технологічного розвитку така модель неминуче призведе до скорочення промислового капіталу, виробництва сільськогосподарської продукції та рівня життя в цьому столітті.

Це не означає, що людство перестане існувати, але економічне і промислове зростання зупиниться, а потім піде вниз, що завдасть шкоди виробництву продовольства і стандартам життя. Що стосується термінів, то в сценарії BAU2 різкий спад настає приблизно у 2040 році.

Відмінність сценарію CT в тому, що він не призводить до колапсу суспільства і стрімкого скорочення чисельності населення. Він же вважається найбільш оптимістичним з усіх варіантів майбутнього, оскільки заснований на комбінації технологічних інновацій і широкомасштабних інвестицій в охорону здоров'я та освіту. Але якщо він все-таки втілиться, то призведе до формування нової стабільної та успішної цивілізації.

Згідно з прогнозом, у нас є всього близько десяти років на те, щоб конкретними діями спробувати знизити ймовірність сценарію BAU2.