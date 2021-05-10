Як перетворити смартфон в проектор: небезпечний тренд ТікТок

Камери сучасних смартфонів здатні дивувати. Вони можуть робити фотографії в RAW, сканувати навколишній простір в 3D, вимірювати відстань і багато іншого. Однак зловмисники не цураються засобів для заманювання користувачів. У соцмережі ТікТок можна натрапити на рекламу додатка, який нібито здатен перетворити камеру будь-якого смартфона у справжнісінький проектор.

Відео, які розповсюджуються у тіктоці доволі переконливі, але чи справді додаток може перетворити смартфон у повноцінний проектор? Звісно ні, тож переходити за посиланнями на такі додатки не рекомендуємо, адже це можуть бути хахрайські програми, які після встановлення крадуть ваші дані, а той одразу гроші.

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Разом з тим, запит на такі незвичні можливості смартфона чималий, і додатків, які обіцяють перетворити смартфон у проектор чимало. Знайти їх можна навіть в офіційному магазині Google Play.

Як би це мало працювати

На відео у тіктоці автор просто встановлює програму та запускає її у себе на смартфоні. Потім він спрямовує камеру на стіну, і на ній "проектується" все те, що зображене на екрані смартфона. Однак, щоб досягти такого результату потрібно додаткове обладнання, якого в сучасних смартфонах немає.

Небезпечні або оманливі додатки

Якщо ви відкриєте Google Play і введете у пошук "проектор", то побачите чималий перелік додатків, які пропонують перетворити ваш смартфон в проектор. В описі деяких навіть недвозначно мовиться про те, що у ролі проектора виступає саме камера, проектуючи зображення з екрану на стіну через матрицю.

В результаті у деяких додатків набралося по кілька мільйонів завантажень. Ось тільки ніякого проектора зі смартфона вони насправді не роблять.



Додатки обіцяють перетворити смартфон у проектор, однак це неможливо / Фото 24 канал

Якщо ви відкриєте відгуки до будь-якого з цих додатків, то побачите, що жоден користувач не отримав обіцяного функціоналу. І ми зараз не говоримо про програми, які використовуються для керування вже існуючими моделями проекторів через Bluetooth. Творці деяких утиліт прямо обіцяють, що перетворять будь-який смартфон на проектор.

У кращому випадку такий додаток відразу ж починає демонструвати вам рекламу, а в гіршому ви можете стати

Певна річ, розробники не хочуть, щоб їхні додатки видалили з Google Play, тож виходять із ситуації по-різному:

одні просто обрамляють екран смартфона в рамку, імітуючи проектор;

інші просто видають повідомлення про необхідність підключення додаткового обладнання;

а треті пропонують завантажувати сторонні програми, які не мають жодного стосунку до проекторів.

У жодному з випадків користувачі не отримають обіцяного функціоналу, оскільки для того, щоб перетворити смартфон у проектор звичайної камери недостатньо.

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Підсумок

Не варто довіряти рекламі, яка обіцяє завдяки додаткам перетворити ваш смартфон на універсальний інструмент. У найкращому випадку ви просто не отримаєте бажаного результату, а в гіршому – ви можете бути ошукані і навіть пограбовані.

Встановлюючи додатки на свій смартфон потрібно бути обережним, навіть, якщо мовиться про офіційний магазин програм Google Play, адже і він містить чимало шахрайських утиліт спрямованих на довірливих користувачів.