Під час їзди на велосипеді кожен може впасти. В більшості випадків, окрім шолома на людині не буде ніякого захисту. Urban Circus попіклувалися про це, створивши захисну куртку Cirrus, яка автоматично надувається при падінні. Таким чином захищеними опиняється шия, спина, живіт та груди.

Цікаво 1500 ґаджетів за перші три дні: Huawei Band 6 встановив рекорд в Україні

Презентація захисної куртки Cirrus: дивитись відео онлайн

Як працює захисний гаджет

Коли користувач їде на велосипеді, відносна швидкість та орієнтація велосипеда й людини на ньому безперервно контролюються двома інерційних вимірювальними блоками (IMU) – один під сідлом велосипеда, а інший в куртці. Разом вони миттєво виявляють ситуації, в яких ровер раптово зупиняється, а людина падає.

Блоки фіксують фронтальні, бічні або задні зіткнення з транспортними засобами, зіткнення зі стаціонарними об'єктами або просту втрату управління, що приводить до падіння.

Впродовж 0,08 секунди балон з CO2 реагує накачуванням вбудованої нейлонової подушки безпеки. До того часу, коли користувач впаде, подушки уже мають бути наповнені газом, що значно зменшить травми.

Подушка безпеки здувається протягом 10 хвилин після спрацювання. Однак користувачам необхідно замінити картридж з CO2, доступ до якого здійснюється через блискавку всередині куртки. Подушку безпеки та електроніку можна знімати для прання куртки.

Цікаво Хочеш жити – плати: подушка безпеки за передплатою перестає надуватися, якщо пропустити платіж

Які ще переваги має куртка Cirrus

У куртці на рукаві є зручна кишеня для смартфона. Це дозволить користуватися телефоном навіть під час поїздки.

Гаджет має водонепроникну, вітрозахисну оболонку, яка добре пропускає повітря. Зроблена вона з поліестеру, та має вбудовані світловідбивальні панелі, що містять мікроскопічні скляні кульки, які роблять його добре видимим при освітленні автомобільними фарами.

В комплекті до куртки Розумний велосипедний шолом: що пропонує китайська компанія



Куртка у надутому положенні вночі / Фото Cirrus.urban