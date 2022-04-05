Як повідомляє 24 канал, у період з 7 по 13 березня у Росії було продано 380 тисяч смартфонів. Для порівняння, у період з 14 по 20 лютого на території країни реалізовано 744 тисяч смартфонів, а з 21 по 27 лютого – 703 тисяч пристроїв. Це означає, що у порівнянні з показниками до вторгнення Росії в Україну та запровадження санкцій проти Росії обсяг продажів скоротився майже вдвічі.

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За попередньою оцінкою, обсяг реалізованих у Росії смартфонів у березні знизився на 18% у порівнянні з показником за аналогічний період роком раніше.

Представники однієї з великих мереж з продажу техніки у Росії розповіли про те, що до кінця березня пік інтересу до флагманських смартфонів зійшов нанівець, а попит при цьому перерозподілився на середній та нижній цінові діапазони.

У середньому та нижньому цінових сегментах традиційно широко представлені смартфони китайських виробників. Взагалі частка китайських брендів на російському ринку останніми тижнями досягла 55-60% в штуках, що на 50% більше, ніж минулого року. Такий ріст можна пояснити тим, що більшість виробників смартфонів приєдналися до санкцій та покинули Росію.

Техніка у Росії значно подорожчає

Від початку березня відвантажувальна вартість цифрової техніки з боку вендорів та дистрибуторів у зросла на 30 % для російських закупівельників.

Наразі Росія покладає чималі надії на ринок Азії. Завдяки смартфонам з Китаю ціни можуть дещо стабілізуватися.

Тим часом Росія по суті легалізувала "сірий" імпорт техніки в країну. Згідно з нещодавнім розпорядженням. Фактично тепер в Росії дозволили ввезення техніки без отримання дозволів від правовласника, виробника чи дилера.