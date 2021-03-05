Продажі розумних годинників продовжують збільшуватись. У 2020 році, порівняно з минулим роком, продажі зросли на півтора відсотка. Це при тому, що ринок смартфонів істотно просів у 2020.

Як кажуть експерти, в четвертому кварталі минулого року галузь показала незначний спад, в порівнянні з тим же періодом 2019 року. Та загалом у 2020 році відбулось збільшення продажів на 1,5%.

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Аналітики додали, що негативний вплив на розвиток галузі зробила пандемія.

Хто лідер

Безперечним лідером на світовому ринку залишається Apple. У минулому кварталі частка компанії склала 40%.

На другій сходинці Samsung з показником 10%.

А 3 місце займає Huawei з результатом приблизно 8%.

У 2020 році в цілому Apple збільшила продажі смарт-годинників на 19% – до 33,9 мільйона штук. Компанія Huawei показала 26-відсоткову надбавку – о 11,1 мільйона Попит на девайси Samsung впав на 1%, склавши 9,1 мільйона одиниць.

Ринок смарт-годнників у світі / Скриншот

Найбільший попит мають розумні годинники в цінових категоріях від 101 до 200 доларів та від 401 до 500 доларів.