Компанія SUP3R5 продавала чорні PlayStation 5 в стилі PS2 за 649 доларів. Планували реалізувати 300 консолей і 500 контролерів DualSense. Товари розкупили за двадцять хвилин, проте компанія пізніше скасувала всі замовлення і згорнула свою діяльність.

До такого результату компанію привели технічні проблеми з її сайтом і діяльність перекупників. SUP3R5 почала отримувати погрози від споживачів, пише Video Games Chronicle. В результаті компанії довелося скасувати всі замовлення і згорнути свою діяльність.

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Що відбувається

Як тільки стартували продажі чорної PS5 в стилі PlayStation 2, на сайті SUP3R5 почалися збої. Попит, як і у випадку зі звичайними версіями нової консолі, перевищив пропозицію. У людей списувалися кошти з карт, а підтвердження замовлення не приходило.



PlayStation 5 в стилі PS2 / Фото SUP3R5

Крім того, приставки змогли придбати перекупники. Їхні пропозиції пізніше з'явилися на сторонніх майданчиках.

Такий стан справ настільки засмутив окремих людей, що вони почали погрожувати співробітникам SUP3R5. Про це компанія розповіла в офіційній заяві.

Наша команда почала отримувати серйозні загрози. Ми з усією відповідальністю ставимося до таких загроз. Ми не готові ризикувати безпекою і добробутом нашої команди або наслідками, до яких може привести доставка вашого замовлення. Всі зроблені замовлення будуть скасовані з подальшим поверненням коштів. Коли це станеться, ви отримаєте повідомлення,

– написало керівництво компанії.

Обліковий запис SUP3R5 у Twitter вже видалений. Можливо, компанія не повернеться до колишньої діяльності найближчим часом.