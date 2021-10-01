У продаж надійшла клавіатура всього з трьома кнопками – що вона робить

Платформа запитань та відповідей для програмістів Stack Overflow спільно з брендом Drop представили маленьку клавіатуру під назвою The Key. Пристрій має лише три кнопки і запрограмований для виконання всього двох речей: копіювання та вставки.

Цікаво, що продукт анонсували, як першоквітневий жарт. На 1 квітня 2021 року користувачам Stack Overflow демонструвалося попередження про те, що у них є обмежена кількість операцій копіювання та вставки, а для того, щоб зняти це обмеження, необхідно купити спеціальну клавіатуру The Key.

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Коли з'ясувалося, що це жарт, багато користувачів були розчаровані тим, що The Key не можна купити насправді. Однак тепер вони залишаться задоволеними, адже зараз її дійсно можна придбати.

Чим особлива клавіатура The Key

Клавіатура складається з трьох кнопок:

C;

V;

і третьої, яка, ймовірно, виконує функцію Ctrl, з логотипом Stack Overflow.

Варто відзначити, що ці три клавіші програмуються – їх можна призначити для виконання будь-якого завдання.



Клавіатура The Key / Фото Drop

Корпус новинки виготовлений з алюмінію. На задній панелі розташований роз'єм USB-C, а на нижній – гумові не ковзаючі ніжки.

Ціна незвичної клавіатури

The Key вже доступна для попереднього замовлення на сайті Drop за ціною 29 доларів. Повідомляється, що у вільний продаж новинка надійде 13 грудня.