В Україні почався продаж нового бюджетного смартфона vivo Y31. Він може похвалитись потрійною камерою на Android 11 з коробки та фірмовою оболонкою Funtouch OS 11 на борту.

Крім того, vivo Y31 оснащений NFC-модулем для безконтактних платежів Google Pay. Про це 24 каналу розповіли у пресслужбі vivo Україна.

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Характеристики vivo Y31

Новинка отримала 6,58-дюймовий IPS FHD + дисплей з каплевидним вирізом. Сканер відбитків пальців розмістили на бічній панелі.

В якості процесора тут чіп Qualcomm Snapdragon 662, що працює у парі з 4 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач на 128 ГБ. Ємність батареї складає 5000 мАг.

Фронтальна камера має роздільну здатність 8 Мп. Основна камера – потрійна:

Датчик на 48 Мп f / 1.79,

2 Мп макро камера f / 2.2,

2 Мп камера для боке (f / 2.4).

До речі, тут є класичний роз'єм для навушників.

Ціна

vivo Y31 вже надійшов у продаж в Україні. Його можна придбати за рекомендованою вартістю 5999 гривень.