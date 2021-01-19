Продаж бюджетного смартфона vivo Y31 стартував в Україні: ціна
В Україні почався продаж нового бюджетного смартфона vivo Y31. Він може похвалитись потрійною камерою на Android 11 з коробки та фірмовою оболонкою Funtouch OS 11 на борту.
Крім того, vivo Y31 оснащений NFC-модулем для безконтактних платежів Google Pay. Про це 24 каналу розповіли у пресслужбі vivo Україна.
До теми itel Vision 1 Pro: новий бюджетний смартфон за 90 доларів
Характеристики vivo Y31
Новинка отримала 6,58-дюймовий IPS FHD + дисплей з каплевидним вирізом. Сканер відбитків пальців розмістили на бічній панелі.
В якості процесора тут чіп Qualcomm Snapdragon 662, що працює у парі з 4 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач на 128 ГБ. Ємність батареї складає 5000 мАг.
Фронтальна камера має роздільну здатність 8 Мп. Основна камера – потрійна:
- Датчик на 48 Мп f / 1.79,
- 2 Мп макро камера f / 2.2,
- 2 Мп камера для боке (f / 2.4).
До речі, тут є класичний роз'єм для навушників.
Ціна
vivo Y31 вже надійшов у продаж в Україні. Його можна придбати за рекомендованою вартістю 5999 гривень.
Поділитися новиною