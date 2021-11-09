Виявлених запасів вугілля у світі при використанні шляхом спалювання вистачить на кілька сотень років. Однак тепер його можна буде використовувати для більш екологічних цілей. Ба більше – повторно.
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Що пропонують учені
Відкриття зробили фахівці Університету науки й технологій імені короля Абдулли у Саудівській Аравії. Воно дозволить напоїти всіх, хто страждає від дефіциту прісної води.
- В основі розробки лежить матеріал під назвою "карбонізований пресований порошок" (КПП).
- Отримують його шляхом подрібнення вугілля з подальшим пресуванням отриманого порошку у тверді брикети.
- У КПП дві вагомих переваги. По-перше, велика пористість і площа поглинання. По-друге, таким брикетам можна надати довільні форми.
- Порошок об'єднали з бавовняними волокнами, щоб створити серце нової опріснювальної установки.
Як це працює
Блок КПП поміщається в ємність з морською солоною водою у 1,5 раза більше його за обсягом. При цьому верхня частина блоку повинна виступати над водою. Вся конструкція піддається посиленому нагріванню сонцем за рахунок свого чорного кольору. Одночасно відбувається поглинання води й підйом її по волокнах до верхівки блоку. Там вода при контакті з перегрітою частиною блоку перетворюється в пар, випаровується і конденсується на стінках купола, звідки стікає по жолобках в накопичувач. Щоб видалити з блоку КПП сіль, досить просто прополоскати його в тій же морській воді.
Ефективність
Як заявляють творці винаходу, швидкість випаровування в їх установці втричі вища, ніж у найефективніших сучасних систем, а сам процес на третину дешевший.
В цей час спільно з нідерландською компанією PERA розробляється проєкт будівництва випробувальної опріснювальної станції для солоної води в Бразилії.