Виявлених запасів вугілля у світі при використанні шляхом спалювання вистачить на кілька сотень років. Однак тепер його можна буде використовувати для більш екологічних цілей. Ба більше – повторно.

Цікаво Новітню фінську установку для опріснення морської води вже тестують у Кенії: що відомо

Що пропонують учені

Відкриття зробили фахівці Університету науки й технологій імені короля Абдулли у Саудівській Аравії. Воно дозволить напоїти всіх, хто страждає від дефіциту прісної води.

В основі розробки лежить матеріал під назвою "карбонізований пресований порошок" (КПП).

Отримують його шляхом подрібнення вугілля з подальшим пресуванням отриманого порошку у тверді брикети.

У КПП дві вагомих переваги. По-перше, велика пористість і площа поглинання. По-друге, таким брикетам можна надати довільні форми.

Порошок об'єднали з бавовняними волокнами, щоб створити серце нової опріснювальної установки.

Як це працює

Блок КПП поміщається в ємність з морською солоною водою у 1,5 раза більше його за обсягом. При цьому верхня частина блоку повинна виступати над водою. Вся конструкція піддається посиленому нагріванню сонцем за рахунок свого чорного кольору. Одночасно відбувається поглинання води й підйом її по волокнах до верхівки блоку. Там вода при контакті з перегрітою частиною блоку перетворюється в пар, випаровується і конденсується на стінках купола, звідки стікає по жолобках в накопичувач. Щоб видалити з блоку КПП сіль, досить просто прополоскати його в тій же морській воді.

Ефективність

Як заявляють творці винаходу, швидкість випаровування в їх установці втричі вища, ніж у найефективніших сучасних систем, а сам процес на третину дешевший.

В цей час спільно з нідерландською компанією PERA розробляється проєкт будівництва випробувальної опріснювальної станції для солоної води в Бразилії.

Нагадаємо, сьогодні практично п'ята частина населення світу живе в районах, в яких спостерігається гостра нестача питної води. Одна чверть населення живе в країнах, що розвиваються, які відчувають нестачу у зв'язку з відсутністю інфраструктури, необхідної для забору води з водойм. Не останню роль у проблемі грає й глобальне потепління, адже дедалі частіше на планеті спостерігаються затяжні посухи.