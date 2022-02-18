Проблеми Tesla: випадки фантомного гальмування електрокарів розслідуватимуть держоргани США

Нещодавно Tesla виявила, що майже пів мільйона її авто зіткнулися з проблемою фантомного гальмування. Автівки раптово зупинялися на дорогах, навіть, якщо там не було перешкод. Після того, як компанія отримала сотні скарг – розпочалося розслідування.

Вивченням проблеми та розслідуванням випадків фантомного гальмування займеться Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) США. Розслідування торкнеться усіх автомобілів Tesla Model 3 та Model Y, випущених у 2021 та 2022 роках.

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Коли з'явилася проблема

Перші повідомлення про "фантомне гальмування" з'явилися ще минулої осені, коли Tesla була змушена відкотити оновлення своєї системи допомоги водієві Full Self-Driving через проблеми з несподіваними попередженнями про лобове зіткнення, і "фантомне гальмування".

Після відкату кількість скарг на несподівану та нічим не обумовлену екстрену зупинку різко зросла. NHTSA отримала 107 скарг на цю проблему з листопада до січня, у порівнянні з 34 скаргами за попередні 22 місяці.

Тепер NHTSA заявляє, що за останні дев'ять місяців отримала 354 скарги на "фантомне гальмування", в яких мовиться, що авто несподівано активує гальма під час руху на високій швидкості. Заявники повідомляють, що екстрене гальмування може відбуватися без попередження випадково і часто кілька разів за одну поїздку.

Держоргани США взялися за розслідування

Управління з розслідування дефектів транспортних засобів NHTSA розпочало стадію попередньої оцінки, яка передує офіційному відкликанню. У звіті зазначається, що станом на сьогодні повідомлень про аварії, травми або ДТП із летальним результатом внаслідок цієї проблеми не надходило. Проте водії скаржаться, що така поведінка авто сильно лякає пасажирів і може призвести до серйозної аварії.

У чому причина проблеми

Наразі точного джерела проблеми достеменно невідомо, однак західні ЗМІ повідомляють, що проблема може бути пов'язана з неоднозначним рішенням Ілона Маска усунути низку радарних датчиків з нових автомобілів Model 3 і Model Y. Глава Tesla вирішив, що система допомоги водієві може нормально функціонувати покладаючись виключно на камери.

Масові відкликання електромобілів Tesla

Попри заяви глави компанії Ілона Маска, про те, що пріоритетом Tesla є безпека, лише з жовтня минулого року проведено десять відкликань фірмових авто через різні проблеми: від несправного механізму замикання багажника і несправного обігрівача вітрового скла до режиму, який дозволяв автомобілю продовжувати рух всупереч знаку STOP.

Компанія також перебуває під слідством через дюжину інцидентів, пов'язаних з тим, що автомобілі Tesla врізалися в машини екстрених служб під час використання автопілота.