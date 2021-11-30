Проблеми на МКС: чому відклали вихід астронавтів у відкритий космос

Астронавти МКС регулярно виходять у відкритий космос, щоб проводити планові роботи з оснащення станції та проводять інші поставлені завдання. Та цього разу вихід довелося відкласти на певний термін.

Згідно із планом, у позакорабельну діяльність (ПКД) мали проводити два астронавти NASA, які нещодавно прибули на станцію: Кейла Барон та Томас Маршбьорн. Це мав бути уже 13 вихід у відкритий космос у 2021 році. Астронавти мали зайнятися ремонтом зломаних антен S-діапазона. Та вихід довелося перенести через загрозу зіткнення із космічним сміттям.

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Астронавти NASA Томас Маршбьорн та Кейла Барон / Фото NASA

Детальніше про загрозу зіткнення із космічним сміттям

Згідно із повідомленнями, спеціалісти виявили загрозу зіткнення станції з уламком космічного сміття. Деталі не повідомляються та, ймовірно, це буде дуже близький прохід уламка від станції. Невідомо, чи буде маневрувати МКС. Через неможливість раціонально оцінити небезпеку для астронавтів, їх ПКД скасовували.

Для Кейли Барон це мав бути перший вихід у відкритий космос, адже астронавтка лише починає свою кар'єру у космосі. Та для Томаса Маршбьорна це буде вже п'ята ПКД, він – один з найдосвідченіших астронавтів NASA. Томас провів понад 24 години у відкритому космосі, проводячи різноманітні роботи.

Наразі невідомо, чи дійсно уламок сміття належить знищеному Росією супутнику "Космос-1408" та шанси на це високі, адже орбіти хмари сміття та МКС перетинаються.