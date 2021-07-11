Астронавт NASA Скотт Келлі провів у космосі сукупно понад 520 діб. Завершив космічні польоти Келлі 2 березня 2016 року після 341 доби на борту МКС в рамках місії МКС-43,44,45,46. Астронавт розповідав, що після повернення він не міг вдягнути на себе одяг, адже у нього сильно пекла шкіра.

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Будні на МКС / Фото NASA

Причина земних незручностей

На борту Міжнародної космічної станції астронавти перебувають в умовах мікрогравітації, яку ми називаємо невагомістю. Скотт Келлі буквально рік літав по станції, а його одяг літав разом з ним. Йому не потрібне було взуття, адже ходити він не міг. Його шкіра піддавалася набагато меншому сторонньому впливу, ніж би це було на Землі.

Після повернення виявилось, що від одягу у чоловіка пече шкіра, яка розніжилася за цілий рік без звичного стороннього впливу, адже на Землі одяг тисне на неї під дією гравітації.

До космосу призвичаїтися легше, ніж до Землі,

– підсумував Скотт Келлі на пресконференції.

Ще однією проблемою, до якої треба знову звикати після довгих космічних подорожей – гравітація. Астронавт NASA Томас Маршборн це яскраво продемонстрував на відомому інтерв'ю, яке зібрало сотні тисяч переглядів. Чоловік просто забув, що на Землі речі падають, а не зависають на тому самому місці, де він їх лишив.

Астронавт Томас Маршборн забув про гравітацію: дивитись відео онлайн