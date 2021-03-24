23 березня користувачі Android зіштовхнулись із серйозними проблемами. Користувачі всьому світу, зокрема й в Україні, почали масово скаржитися на збої в роботі різних додатків. Компанія Google вже випустила екстенне оновлення.

Це термінове оновлення випустили вже через кілька годин після масових проблем з додатками.

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Зараз користувачам потрібно через Google Play оновити Android System WebView до версії 89.0.4389.105 і Google Chrome до актуальної версії.

Важливо! Якщо ви користувач Android, то зверніть увагу чи у вас налаштована автоматична установка оновлень. Якщо ні, то потрібно знайти компонент в Google Play і оновити його вручну.

Нагадаємо, що цього апдейту єдиним варіантом виправлення було просто відкотили Android WebView до минулої версії.

Які проблеми були

Проблеми почались після оновлення системного компонента Android WebView, що відповідає за відображення вебсторінок всередині додатків. Користувачі почали отримувати повідомлення про збої в роботі деяких додатків.

При спробі відкрити той чи інший застосунок теж видавало помилку. Серед додатків, з якими виникли проблеми, і такі важливі, як Gmail, додатки інтернет-банкінгу і навіть Google Pay. Загалом, такі збої в роботі протримались близько 7 годин.