Італійська асоціація захисту прав споживачів Altroconsumo, яка входить в об'єднану групу Euroconsumers, подала колективний позов проти Apple за умисне сповільнення роботи старих моделей iPhone. Це вже третій регіональний позов в Європі за останні місяці.

Джерело: TechCrunch

Мова йде про моделі iPhone 6, 6s, 6 Plus і 6s Plus. Асоціація звинувачує компанію у тому, що вона навмисне знизила продуктивність смартфонів заради збільшення терміну дії акумулятора, не повідомивши користувачів про це належним чином.

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Що загрожує Apple через порушення

Altroconsumo вимагає компенсацію не менше 60 євро в середньому на одного власника iPhone в Італії – сумарна компенсація в такому випадку складе 60 мільйонів євро.

Euroconsumers розпочала роботу над позовами з приводу зниження продуктивності iPhone у 2020 році. Влітку організація направила офіційного листа в компанію, в якому зажадала пояснень. У грудні спільний позов подали асоціації Іспанії та Бельгії, де від Apple також зажадали компенсацію у розмірі не менше 60 євро за кожного постраждалого споживача в двох країнах. На цьому претензії в Європі не закінчуються – за даними TechCrunch, аналогічний позов за уповільнення старих смартфонів до Apple готується у Португалії.

У Euroconsumers вважають, що дії компанії являють собою не навмисне несумлінне ставлення до користувачів їх продукції. Крім того, Apple звинувачують у "безвідповідальній поведінці з екологічної точки зору", оскільки розчаровані власники iPhone змушені частіше міняти смартфони через помітне зниження продуктивності.

Apple та аналогічні позови проти компанії

Компанія вже зустрічалася з позовами через навмисне зниження продуктивності старих пристроїв. У США розслідування проти Apple почалося ще у 2017 році. За повідомленнями користувачів, смартфони почали гальмувати після встановлення iOS 10.2.1. У грудні 2017 року компанія визнала, що занижувала тактову частоту процесорів старих моделей, пояснивши це спробою збільшити роботу акумулятора.

У березні 2020 року Apple погодилася на компенсацію в розмірі до 500 мільйонів доларів – власники iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus і SE, які встановили на девайси iOS 10.2.1, могли претендувати на 25 доларів компенсації. А у листопаді стало відомо, що компанія виплатить ще 113 мільйонів доларів владі 34 американських штатів і округу Колумбія в рамках розслідування про уповільнення старих моделей iPhone.