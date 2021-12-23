Що не так з Apple Watch після оновлення

Одна зі скарг полягає e тому, що Apple Watch заряджається надто повільно. За 10 хвилин пристрій набирає лише близько 2% заряду. При цьому у деяких випадках проблема торкається не лише сторонніх зарядок, а й комплектної, яка постачається з годинником.

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Цікавий факт! Варто відзначити, що ця проблема спостерігалася після запуску watchOS 8.1.1, а оновлення 8.3, схоже, викликало проблеми ще більшої кількості користувачів.

Що стосується проблеми зі сторонніми зарядними пристроями, при використанні таких аксесуарів Apple Watch заряджаються протягом декількох хвилин, а потім заряджання раптово припиняється. Допомагає перезапуск пристрою, але це не можна назвати постійним рішенням, оскільки проблема повторюється після цього.

Варто відзначити, що проблема торкається не лише недорогих аксесуарів від невідомих виробників, але й досить дорогі пристрої від таких виробників, як Belkin.

Більшість пристроїв, на які поширюється проблема – це Apple Watch Series 7, проте скарги надходять і від користувачів Watch Series 6. Передбачається, що Apple виправить проблеми у майбутніх оновленнях програмного забезпечення.