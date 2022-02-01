Група дослідників із Лундського університету у Швеції проаналізувала керни льоду з Гренландії та Антарктиди віком близько 9200 років. У зразках вчені шукали концентрації радіоактивних ізотопів берилію-10 та хлору-36.

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Саме ці речовини утворюються під ударами високоенергетичних космічних частинок, що долітають до Землі, і зберігаються у льодах та відкладеннях.

Що виявили вчені

Виявлені у зразках високі концентрації конкретних ізотопів вказали, що приблизно 9200 років тому Землю спіткав потужний потік високоенергетичних космічних частинок. Таке відбувається під час сильних сонячних бур, але проблема в тому, що на той момент Сонце перебувало в одній зі своїх спокійних фаз і проявляло мінімальну активність. Настільки сильної сонячної активності, як показує аналіз кернів, просто не могло бути.

Вчені припускають, що невеликі за масштабами сонячні бурі наслідують традиційні "гойдалки" сонячної активності, але супершторми можуть мати власну логіку виникнення. Ймовірно, нам доведеться дізнатися багато нового в цій галузі, перш ніж космічна погода для земних учених стане відкритою книгою.

До речі, нещодавно вченим вдалося дізнатися в яку пору року впав астероїд, що призвів до масового вимирання на Землі та знищив динозаврів. В рамках дослідження вивчали викопні рештки тварин у формації Хелл-Крік в Північній Дакоті.