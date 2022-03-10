Що зібрав японський зонд

Під час своєї місії "Хаябуса-2" зібрав 5,4 грама речовини з астероїда Рюгу. У ході першої частини місії були взяті проби з поверхні астероїда, а на другому етапі за допомогою ударного елемента був утворений невеликий кратер і зонд зміг забрати ґрунт під поверхнею об'єкта.

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Що виявили у зразках астероїда

Як зазначив Хісаєсі Юрімото, професор у галузі геолого-геофізичних досліджень в Університеті Хоккайдо, зразки ґрунту Рюгу відрізняються від матеріалів подібних до нього CI-хондритів – метеоритів, які вчені досліджували раніше на Землі. Зразки з Рюгу "примітивніші", а їх хімічний склад має багато спільного з матеріалами молодої Сонячної системи, оскільки астероїд не взаємодіяв із Землею.



Зразки ґрунту з астероїда Рюгу / Фото Yada/Nature Astronomy

Група дослідників під керівництвом Хіросі Нараокі з Університету Кюсю (Японія), яка займалася пошуком органічних речовин у пробах з Рюгу, встановила, що ґрунт астероїда містить більше вуглецю, водню та азоту у порівнянні з іншими вуглистими хондритами.

Ще ж і надто, у зразках було виявлено понад 10 типів амінокислот, включаючи гліцин та L-аланін – базові будівельні блоки білків, що виробляються живими організмами на основі коду ДНК. І це вже не перше відкриття подібного роду.

Цікаво! У 2001 році був проведений аналіз метеориту Івуна, що відноситься до тих же CI-хондритів, що впав у Танзанії в 1938 році, і в його складі також були виявлені амінокислоти.

Через відсутність погодних факторів і тектонічних процесів склад подібних астероїдів не змінювався від самого зародження Сонячної системи, і зараз подібні космічні тіла дозволяють вченим заглядати в минуле: складові основу життя на Землі органічні речовини виникли в молекулярній хмарі, з якої система зародилася 6 мільярдів років тому.

Група вчених Університету Тохоку (Японія) під керівництвом Томокі Накамури припустила, що Рюгу відколовся від більшого астероїда і перетворився на пухке скупчення каменів, які зараз утримуються разом однією тільки силою гравітації.

У зразках ґрунту також міститься багато води, а значить, кажуть дослідники, астероїд повинен був утворитися за межами снігової лінії вуглекислого газу та води, де утворення твердої речовини переважає над таненням та випаровуванням. Вчені додали, що через 5,2 мільйона років після зародження Сонячної системи вода змінила хімічний склад Рюгу, на якому також утворився мінерал під назвою доломіт.