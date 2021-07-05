Ми поцікавилися куди рухається компанія, які у неї плани та які нові продукти вона готує для своїх користувачів, адже KIVI відтепер не лише телевізор. Також ми запитали про кризу напівпровідників, як це вплинуло на компанію, і як це відіб'ється на українських покупцях.

До теми У телевізорах KIVI в Україні тепер доступно 50 безплатних каналів прямо з коробки

Як ви оцінюєте свою цільову аудиторію? Хто ці люди, скільки їм років, чим вони займаються?

Аудиторія KIVI досить широка. Якщо говорити про соціально-демографічні показники – це чоловіки і жінки у рівних частках: сімейні, які приймають рішення про покупку разом з рідними, із середнім доходом. Телевізор для них – сімейна покупка, яка повинна задовольняти не тільки раціональні, а й естетичні потреби, з оптимальним співвідношенням ціна/якість. Телевізор допомагає їм відпочити, є центром домашніх розваг для всієї родини і надає відчуття комфорту в будинку.

Деякі наші покупці – новатори, які захоплюються технологіями і шукають технологічний пристрій за оптимальною ціною. Приймають рішення самостійно. Ця аудиторія більш молода, до 35 років.

Ви плануєте створювати власний контент чи обмежитесь лише каналами? Користувачам слід очікувати на фільми, серіали або телепередачі ексклюзивно для KIVI – яка ваша програмна політика?

Ми надаємо одразу готове до використання рішення "з коробки". KIVI випустила додаток KIVI MEDIA для своїх смарт-телевізорів, починаючи з лінійки 2020 року. У додатку зараз є 50 безкоштовних ТВ-каналів, серед яких популярні канали Sony, які транслюють фільми та серіали:

Sony;

Sony HD;

Sony Sci-Fi;

Sony Turbo.

Команда KIVI обирала канали так, щоб кожен знайшов цікаве для себе. В KIVI MEDIA є пізнавальні, розважальні, музичні, новинні, інформаційні та регіональні канали.



Бібліотека медіаконтенту KIVI зростає / Фото 24 каналу

Згодом ми будемо розширювати контент у розділах "Канали" та "Фільми" разом із партнером – найбільшим медіасервісом у Східній Європі – MEGOGO. Інтелектуальна система MEGOGO буде пропонувати глядачу релевантний контент – популярний, рейтинговий, найновіший – з огляду на його особисті вподобання.

Команда продовжує допрацьовувати додаток, щоб уже в лінійці 2021 року було ще більше контенту – ігор і спорту. Частково сервіс завжди буде безкоштовним, щоб користувач отримував контент одразу "з коробки". Подібної пропозиції немає ні у кого на ринку.

З початком пандемії у світі значно зріс попит не лише на ігрові пристрої, на кшталт комп'ютерів чи консолей, а й на телевізори. Чи спостерігали ви таку тенденцію в Україні?

Звичайно. Ринок телевізорів значно виріс у 2020 році – приблизно на 20-30%. Кількість сценаріїв використання телевізорів збільшилася: тепер це мультимедійний домашній центр для проведення дозвілля, екран для онлайн навчання, домашніх тренувань та ігор. Локдаун позитивно вплинув на нашу категорію. KIVI відпрацювала рік з прибутком. А за майже 5 років KIVI виробила більше 1 мільйона телевізорів. У 2023 плануємо продавати 800 000 пристроїв за рік.

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KIVI – міжнародна компанія, яка спеціалізується виключно на розробці й виробництві смарт-телевізорів і тв-сервісів. З телевізорами KIVI український користувач чудово знайомий, а які сервіси пропонує компанія?

Для всіх нових телевізорів на Google Android TV включно з модельним рядом 2020 року KIVI представила додаток KIVI MEDIA. Цей додаток – агрегатор найкращого партнерського контенту. Крім розширення розділів Канали та Фільми також планується колаборація з топовими блогерами для зйомки відео із вправами для домашніх тренувань. Каталог відео буде доступний у додатку KIVI MEDIA. Плануємо додати і розділ Ігри.



Нещодавно KIVI представила додаток KIVI MEDIA / Фото KIVI

Щоб надавати користувачам кращий контент в смарт-телевізорах KIVI року випуску до 2020, нещодавно ми оголосили про стратегічне партнерство з MEGOGO. Разом із партнером ми зробили так, щоб контент MEGOGO одразу на головному екрані зустрічав користувача, який не звик платити за контент. Тим самим привертаючи його увагу і залучаючи до ліцензійного та якісного контенту.

Нещодавно бренд представив додаток KIVI MEDIA з 50-ма безкоштовними каналами для користувачів. Як далі планує розвиватися бренд і які нові продукти слід очікувати українському користувачу?

Команда працює над доданням розділу "Ігри". Це значить, що кожен зможе безкоштовно грати прямо з телевізора, підключивши лише геймпад або клавіатуру. Це будуть найпопулярніші ігри, накшталт Fortnite.

Частково контент завжди буде безкоштовним. Одразу після розпакування нового телевізора та підключення його до інтернету у користувача вже буде, що подивитись і як провести дозвілля.



Додаток KIVI MEDIA пропонує 50 безкоштовних каналів і це не все / Фото KIVI

У розробці також рішення, яке допоможе користувачам спілкуватися з друзями в інших країнах, влаштовувати ділові зустрічі. KIVI MEDIA – унікальний сервіс на українському ринку. В іншіх брендів немає аналогів

KIVI планує запустити KIVI MEDIA з підпискою? Який там буде контент і скільки це коштуватиме?

Стратегія на майбутні 3 роки – навчити аудиторію користуватися легальними медіасервісами. Тому KIVI інвестує у розвиток додатку та дає можливість користуватися частиною контенту безкоштовно.

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Світових виробників зачепив глобальний дефіцит напівпровідників, однією з причин якого був підвищений попит на електроніку внаслідок пандемії. Як це вплинуло на KIVI і чи варто користувачам очікувати збільшення ціни на ТВ?

Дефіцит вплинув на всіх виробників, це факт. Ціни вже виросли. Якщо не для покупця поки що, то для компаній-виробників – вже так. Згодом компанії збільшать потужності, ринок стабілізується. Це станеться протягом двох років.