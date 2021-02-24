Призначили нового голову Держкосмосу

24 лютого Кабінет Міністрів призначив новогоголову Державного космічного агентства України. Ним став Володимир Тафтай.

Цікаво, що Тафтай вже претендував на пост голови Держкосмосу у 2019 році. Він став одним із фіналістів конкурсу, але тоді виграв Володимир Усов.

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Нагадаємо, Усов очолив Держкосмос менше року. 17 листопада 2020 року Кабінет Міністрів несподівано відправив у відставку тоді чинного очільника Володимира Усова. Про своє звільнення Усов дізнався від журналістів.

До сьогодні, 24 лютого, виконуючим обов'язки голови Держкосмосу був Володимир Міхеєв.

Що відомо про Володимира Тафтая

Джерело: LinkedIn Тафтая

У 2005-2009 роках Тафтай працював на підприємстві "Південмаш", що входить до структури Держкосмосу.

У 2009-2019 роках він працював в бразильсько-українській компанії "Алкантара Циклон Спейс", яка мала надавати послуги з запуску в космос ракетою "Циклон-4".

У 2019-2020 роках Володимир Тафтай був начальником управління координації космічної діяльності департаменту економіки оборони та безпеки Міністерства економіки.

З вересня 2020 року займав посаду віце-президента ДП "Антонов".