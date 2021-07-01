Адміністратор NASA призначив керівниць космічних центрів Джонсона та Кеннеді

Космічний центр імені Ліндона Джонсона виконує роль центру керування польотами та підготовки астронавтів до них. Водночас Космічний центр імені Джона Кеннеді – це комплекс з якого відбувається більшість космічних запусків США. Стало відомо, що обидва центри отримають нових директорів.

Про нові призначення, зроблені адміністратором NASA Біллом Нельсоном стало відомо 30 червня 2021 року. Обидві посади директорів займуть жінки. Для Космічного центру імені Джонсона це не новинка, адже жінки й раніше посідали пост директорів установи: Керолайн Хантун у 1994 – 1995 роках та Еллен Очоа у 2013 – 2018 роках. А от центром імені Кеннеді досі керували виключно чоловіки.

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Джанет Петро – перша жінка, яка керуватиме Космічним центром імені Джона Кеннеді



Джанет Петро / Фото NASA

Джанет була виконувачем обов'язків директора Космічного центра імені Джона Кеннеді з 17 травня 2021 року. На посту вона замінила Роберта Кабана, який керував центром з 2008 року та став помічником Біла Нельсона.

До нового призначення Джанет Петро перебувала на посаді заступниці директора Космічного центра Кеннеді з 2007 року.

Я виросла на космічному узбережжі Флориди і є представником другого поколінням у моїй родині, яке працює в Космічному центрі імені Кеннеді. Мені дійсно цікаво допомагати розвивати багатокористувацький космодром, поки ми готуємося до місії Artemis I та продовжуємо запускати місії до Міжнародної космічної станції,

– говорить Джанет.

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Ваннеса Вайч – нова директорка Космічного центру імені Ліндона Джонсона



Ванесса Вайч / Фото NASA

Ванесса виконувала обов'язки директора Космічного центра Джонсона з 3 травня 2021 року. На посту вона замінила Марка Гейєра, який керував центром з 2018 року. Вайч була його заступницею.

Вона буде відповідати за контроль за широким спектром пілотованих космічних польотів, включаючи розробку та експлуатацію пілотованих космічних кораблів, комерціалізацію низької навколоземної орбіти й роль Космічного центру Джонсона у "висадці першої жінки й першої кольорової особи" на поверхню Місяця.

Це дім для американського корпусу астронавтів, операцій на Міжнародній космічної станції, програм Orion та Gateway, а також безлічі майбутніх космічних розробок. Центр Джонсона є світовим лідером в освоєнні космосу людиною й грає ключову роль в наступних гігантських кроках та американській перевазі в космосі. Я з нетерпінням чекаю спільної роботи з усіма, оскільки ми просуваємося до Місяця, надихаючи нове покоління дослідників на досягнення зірок,

– сказала Ванесса Вайч.

Вайч отримала безліч престижних нагород, включаючи дві медалі за видатне керівництво NASA, дві медалі за досягнення NASA, а також нагороду "Жінки в NASA". Вона була нагороджена національною нагородою "Жінки, гідні уваги" журналу Profiles in Diversity Journal та "Жінка з Південної Кароліни, що надихає" Університетом прибережної Кароліни. Вона є чинним членом Міжнародного жіночого форуму.