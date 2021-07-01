Про нові призначення, зроблені адміністратором NASA Біллом Нельсоном стало відомо 30 червня 2021 року. Обидві посади директорів займуть жінки. Для Космічного центру імені Джонсона це не новинка, адже жінки й раніше посідали пост директорів установи: Керолайн Хантун у 1994 – 1995 роках та Еллен Очоа у 2013 – 2018 роках. А от центром імені Кеннеді досі керували виключно чоловіки.

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Джанет Петро – перша жінка, яка керуватиме Космічним центром імені Джона Кеннеді



Джанет Петро / Фото NASA

Джанет була виконувачем обов'язків директора Космічного центра імені Джона Кеннеді з 17 травня 2021 року. На посту вона замінила Роберта Кабана, який керував центром з 2008 року та став помічником Біла Нельсона.

До нового призначення Джанет Петро перебувала на посаді заступниці директора Космічного центра Кеннеді з 2007 року.

Я виросла на космічному узбережжі Флориди і є представником другого поколінням у моїй родині, яке працює в Космічному центрі імені Кеннеді. Мені дійсно цікаво допомагати розвивати багатокористувацький космодром, поки ми готуємося до місії Artemis I та продовжуємо запускати місії до Міжнародної космічної станції,

– говорить Джанет.

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Ваннеса Вайч – нова директорка Космічного центру імені Ліндона Джонсона



Ванесса Вайч / Фото NASA

Ванесса виконувала обов'язки директора Космічного центра Джонсона з 3 травня 2021 року. На посту вона замінила Марка Гейєра, який керував центром з 2018 року. Вайч була його заступницею.

Вона буде відповідати за контроль за широким спектром пілотованих космічних польотів, включаючи розробку та експлуатацію пілотованих космічних кораблів, комерціалізацію низької навколоземної орбіти й роль Космічного центру Джонсона у "висадці першої жінки й першої кольорової особи" на поверхню Місяця.

Це дім для американського корпусу астронавтів, операцій на Міжнародній космічної станції, програм Orion та Gateway, а також безлічі майбутніх космічних розробок. Центр Джонсона є світовим лідером в освоєнні космосу людиною й грає ключову роль в наступних гігантських кроках та американській перевазі в космосі. Я з нетерпінням чекаю спільної роботи з усіма, оскільки ми просуваємося до Місяця, надихаючи нове покоління дослідників на досягнення зірок,

– сказала Ванесса Вайч.

Вайч отримала безліч престижних нагород, включаючи дві медалі за видатне керівництво NASA, дві медалі за досягнення NASA, а також нагороду "Жінки в NASA". Вона була нагороджена національною нагородою "Жінки, гідні уваги" журналу Profiles in Diversity Journal та "Жінка з Південної Кароліни, що надихає" Університетом прибережної Кароліни. Вона є чинним членом Міжнародного жіночого форуму.