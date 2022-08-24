Як повідомляє 24 канал, стікери Viber створили разом з українською ілюстраторкою Мирославою Шевченко. Завантажити їх можна за посиланням.

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У стікерпаку є історії про кожного з нас: про тих, хто переходить на українську, донатить на ЗСУ, волонтерить, платить податки, попри все вчиться, працює і наближає перемогу,

– розповіли у Viber.

Стікери Viber до Дня Незалежності

Нагадаємо, що в умовах інформаційного протистояння досить легко піддатися паніці через фейкове повідомлення. Особливо коли інформація поширюється стрімко різними джерелами, дуже важливо знати, кому можна довіряти.

Оскільки чимало українців користуються месенджером Viber, як головним джерелом отримання інформації, компанія зробила вибірку з важливих та перевірених каналів з якою ми вкрай рекомендуємо ознайомитися.

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До речі, Viber тепер доступний у десктопній версії у Microsoft Store і як мобільний додаток у Samsung Galaxy Store. Це оновлення дає змогу користувачам по всьому світу зручніше завантажувати програму Viber на комп’ютери Windows і мобільні пристрої Samsung.