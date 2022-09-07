Business Insider: Ілон Маск затягував купівлю Twitter через можливу Третю світову війну

Після чергових слухань у рамках протистояння Twitter та Ілона Маска в мережі з'явилися приватні повідомлення мільярдера до одного з банкірів. У них йшлося, що угода не матиме сенсу, якщо почнеться Третя світова війна.

Варто зазначити, що нові версії про причини вагань, а потім різкої зміни курсу Маска щодо Twitter з'являються в ЗМІ постійно. Тому, найімовірніше, це була ціла сукупність мотивів, у якій важко визначити головний.

Цікаво Колишній керівник служби безпеки Twitter заявив, що Маск має рацію щодо ботів, а компанія бреше

Маск і Третя світова

Ілон Маск хотів уповільнити процес придбання Twitter за 44 мільярди доларів через кілька місяців після того, як росія вторглася в Україну, заявивши в приватних повідомленнях, що не має сенсу купувати Twitter, "якщо ми йдемо до Третьої світової війни".

Текстове повідомлення було відправлено 8 травня банкіру Morgan Stanley, який фінансує частину угоди Маска. У цих текстах мільярдер також цитував майбутню промову президента росії путіна. 9 травня диктатор виступив із заявою, в якій назвав рішення вторгнутися в Україну "єдино правильним".

Імовірно, Маск побоювався, що після цієї промови стане відомо про вступ у війну інших країн через зростання військового натиску росії.

Давайте сповільнимо всього на кілька днів. Завтрашня промова путіна дійсно важлива. Немає сенсу купувати Twitter, якщо ми йдемо до Третьої світової війни,

– процитував один з адвокатів слова Маска.

Цікаво, що ці повідомлення до справи долучили саме представники соцмережі. Демонструючи подібні повідомлення, адвокати Twitter хотіли показати, що увага Маска в період ухвалення рішення про купівлю компанії була сконцентрована на фінансовому аспекті, а не на даних про кількість фальшивих облікових записів у соціальній мережі.

Нагадаємо, в липні Маск повідомив, що офіційно відмовляється від угоди про покупку компанії, оскільки Twitter приховував дані про ботів та облікові записи, що поширювали спам.